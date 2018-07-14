Красота всем к лицу: почему стоит менять имидж в любом возрасте

Летом в городе красивых людей становится больше. Желание быть привлекательными возникает у всех — от мала до велика. Анна Лебедева рассуждает о том, могут ли розовые волосы украсить женщину за 50, и придадут ли драные джинсы шарм зрелому мужчине.

"Представляешь, видела вчера тетку с розовыми волосами!, — поделилась со мной знакомая. — На рокершу не похожа, работает бухгалтером в крупной компании. Розовые волосы у женщины, которая, судя по внешности, старше моих родителей! Это же кошмар!"

"Ну и что? Подумаешь, решила быть похожей на Пинки-пай", — возразила я своей знакомой. Летом все возможно.

К сожалению, многие люди привыкли к стереотипам. Если билетерша, то обязательно пышная дама в длинной юбке с пучком на голове, если бабушка с цветами у метро, то значит — платочек и серый плащ.

Женщина, у которой взрослые дети и внуки, должна выглядеть подобающе, не броско. Стоит человеку в возрасте немного выделиться из толпы, как от обсуждений не скроешься.

Почему так происходит? Я знаю многих людей, которые в свои 70 выглядят лучше, чем в 30. У меня они вызывают только восхищение. Например, бабушка моей родственницы — еще та модница. Безо всякого стеснения она носит белые джинсы, полосатые кофты, красные брюки, полупрозрачные блузы. Недавно видела ее в шотландской юбке и черной водолазке. Ее образ всегда вызывает восторг! А ее бирюзовый маникюр однажды сразил наповал! Признаюсь честно, после встречи с этой бабушкой мне хотелось пройтись по магазинам и купить такую же кофточку, как у нее.

"Нет, это платье для молодых! Мне надо что-то более женственное", — услышала я от своей подруги Светы.

Ей, между прочим, еще нет 40, а она уже приглядывается к платьям ниже колен, без выреза и обязательно с рукавами. Яркие вещи вообще не рассматривает. Почему-то решила, что белое носят только школьницы, а джинсы после 30 — признак безвкусицы. Бижутерию отдала своей дочери, потому что «побрякушки» носить в ее возрасте некрасиво.

Многие привыкли к тому, что одежда и внешний вид должны соответствовать возрасту. Эта мысль передается нам, как фамильная драгоценность.

"Я сделаю стрижку, когда мне будет 50", — сказала мне как-то подруга, которая всю жизнь носит шикарные длинные волосы. Взрослой даме неприлично ходить с косой.

Экспериментировать с внешностью могут только молодые. И это как клеймо. Но что же делать, если человек молод в душе? Если внутри ты все тот же пацан в дырявых джинсах или двадцатилетняя красотка, за которой ухаживали мужчины в надежде завоевать руку и сердце?

Заметила кстати, что перемены в имидже у мужчин не так влияют на окружающих. Если в 60 лет мужчина вставит в ухо сережку, наденет яркое поло, белые шорты или сделает татуировку, он станет очаровательным хулиганом, на которого будут засматриваться даже молоденькие девочки. А стоит женщине в 50 покрасить волосы в один из цветов радуги, она тут же станет предметом насмешек. И никому не интересно, как человек себя чувствует в новом образе, идет ли ему эта маска, надев которую он стал молодым.

Может, мы просто не уверены в своей красоте? А зря. Ведь порой смена имиджа меняет жизнь к лучшему, улучшает настроение и делает нас счастливыми. А если это так, то летом в городе будет еще красивее.