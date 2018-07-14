Идеальный летний образ: 9 советов по уходу за одеждой

Лето — прекрасное время для экспериментов с внешним видом. Разнообразие фасонов и решений этого сезона вдохновляет на обновление гардероба. Но мы с вами знаем, что все новое — это хорошо забытое старое. Тренды в моде периодически возвращаются, а значит юбка, купленная 5 лет назад, может пригодиться этим летом (как, например, случилось с джинсовым мини). Мы собрали базовые советы по уходу за гардеробом, которые помогут сохранять вещи безупречными на годы вперед. Идеальный летний образ: 9 советов по уходу за одеждойУход за одеждой состоит из трёх этапов — хранение, стирка, глажка. Внимательно относиться нужно к каждому из них — изучить бирку с рекомендацией по стирке новой вещи недостаточно. Сверьтесь со списком ниже, чтобы убедиться, что вы все делаете верно: Хранение. Большую часть времени ваша одежда вовсе не на вас, а в шкафу. Поэтому следует тщательно следить за тем, как вы храните вещи. Регулярно проветривайте шкаф: чистые вещи быстро впитывают запахи, которые вы приносите «с улицы» (парфюм, запах табачного дыма). Раз в полгода доставайте всю одежду и делайте влажную уборку. Положите веточку лаванды или немного сушеной гвоздики, чтобы избежать появления моли. «Бабушкины» методы работают! Запах этих растений избавит вас от маленького вредителя. Тщательно сортируйте одежду, даже если кажется, что джинсы могут лежать вперемешку со свитерами, а от хранения рядом с цветными вещами белая одежда не испортится. Всему свое место! Белая блузка станет менее белоснежной, если будет храниться рядом с темными вещами, а деликатные материалы закатаются от более грубой ткани, например, джинсов. Стирка — следующий важный этап. И тут два варианта: мы либо внимательно читаем бирки с советами, либо играем в рулетку, случайно выбирая режим. Какую бы стратегию вы не выбрали, советы ниже помогут сохранить вещь на более долгий период Не стирайте слишком часто! Просто освежить вещь можно и альтернативными методами, особенно «летние» быстро мнущиеся ткани: шелк, ситец, тонкий трикотаж. Задумайтесь о приобретении дополнительных помощников, таких как отпариватель. Гаджет поможет не только сэкономить время и силы, но и лучше позаботится о вашей одежде. Достаточно обработать одежду горячим паром: он избавляет от складок и удаляет бактерии. Кстати, некоторые модели, например, отпариватель Philips ComfortTouch, оборудованы специальными ароматическими капсулами: вещь будет пахнуть любимым парфюмом. Если же вещь обязательно нужно стирать, то не забывайте про простые правила. Белое белье нужно стирать отдельно не только от цветного, но и от вещей неярких, пастельных тонов. Возможно, пару «совместных стирок» ваша футболка переживет без изменений, однако со временем вы заметите, что вещь потускнела. Брюки и джинсы перед стиркой выверните наизнанку и застегните ширинку, чтобы барабан машинки меньше повреждал изделие. Особенно важно выворачивать темные джинсы — вещь сохранит свой цвет гораздо дольше. Глажка для кого-то нудное занятие, но пренебрегать им нельзя ни в коем случае! Это главный совет. А ниже — еще несколько. Выбирайте правильную температуру! Вискоза, хлопок, лен — все эти ткани требуют разного ухода. Посмотрите правильный температурный режим на ярлычке перед глажкой. А лучше используйте утюг, с которым вам не придется заморачиваться по поводу температуры. Не растягивайте ткань во время глажки: одежда быстро потеряет форму, если ткань тянуть, а затем прикладывать утюг. Аккуратно и медленно обрабатывайте каждый элемент — вы избавитесь от складок и сохраните внешний вид одежды. Не пересушивайте вещи! Во-первых, это портит ткань — одежда быстро «состарится». А во-вторых, пересушенную вещь значительно сложнее гладить: ткань не сразу поддается, заломы исчезают далеко не с первой попытки. Более того, плотные брюки, льняные блузки и деликатные ткани и вовсе лучше проглаживать влажными или через мокрую марлю. Так вы избежите подпалин, и вещи будут выглядеть аккуратными и ухоженными.