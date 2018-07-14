На одной фотографии Эмили Ратаковски показала и пышную грудь, и впалый животик

27-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новый сексуальный снимок. На фотографии Ратаковски стоит на крыльце своего дома, в простом белом верхе от бикини, неброской юбке песочного цвета и сумке через плечо. Наряд, казалось бы, неброский, однако пользователи — как это обычно и бывает — восхищены: на одном снимке Эмрата показала свое прелестное лицо, пышную грудь и очень манящий впалый живот.

За пять часов после публикации простенький снимок набрал без малого полмиллиона «лайков».