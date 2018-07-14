Миксуем: коллекция Pre-fall 2018 от Miu Miu

Miu Miu, как известно, изначально ориентируется на молодых девушек до 30 лет, которые готовы к модным экспериментам. Поэтому в коллекциях этого бренда всегда присутствуют весьма нестандартные и даже дерзкие решения! Но на сей раз в осеннем коктейле от Miu Miu нас ждет школьная тематика, которая, на удивление, органично сочетается с бунтарским миксам самых различных фактур.

Кожа и мохер, ажур и цветочный принт замешаны в сложные, многослойные образы, через которые связующей нитью проходит черный цвет. На его фоне яркие цвета смотрятся бескомпромиссно, и (парадоксально, но факт!) отсылки к школьной форме с ее белыми передничками и белыми блузками в сочетании с крупными бантами в прическах моделей прекрасно уравновешивают гранжевые нотки.

Уютный тартан в различных вариациях только усиливает школьно-осеннее впечатление, и, волей-неволей, вспоминаешь, каково это, собирать портфель с вечера!