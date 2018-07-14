Размер плюс: Тейлор Свифт надела купальник для полных

Кажется, звезда уже начала причислять себя к девушкам размера плюс и носить соответствующие наряды.

Тейлор Свифт не скрывает, что за последний год набрала несколько лишних килограммов. Однако, на наш взгляд, новая фигура выглядит вполне нормально и здорово. Да и вообще благодаря регулярным занятиям спортом и танцами Тейлор находится в отличной форме: ни целлюлита, ни дряблости, ни жира. Тем не менее, похоже, Свитф не совсем довольна своим телом. По крайней мере, с недавних пор она старается носить одежду, скрывающую недостатки.

К примеру, в начале июля певица была замечена на островах Теркс и Кайкос вместе с 27-летним бойфрендом Джо Элвином, с которым встречается уже почти два года. Парочка приехала порезвиться в океане и пожариться на солнышке. Естественно, без пляжных снимков не обошлось! Для отпуска Тейлор выбрала раздельный купальник, идеально подходящий для девушек размера plus size. Завышенная талия, плавки-шортики, закрытый лиф-кроп-топ — загар в таком купальнике явно будет не слишком масштабным.

Судя по выбору купальника, Свифт решила скрыть тело именно из-за комплексов, связанных с набором веса. Даже принт на бикини оказался со «спецэффектами»: ни для кого не секрет, что тонкая полоска стройнит.

20 идеальных купальников для полных женщин

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