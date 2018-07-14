Как менялся стиль Матильды Шнуровой от простушки до иконы стиля

Стиль Матильды Шнуровой в прошлом

Смешение цветов

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 8 Май 2014 в 2:58 PDT Первое, что бросается в глаза при взгляде на старые наряды светской львицы — обилие цветов. Видимо, Матильда тогда не знала о правиле трех оттенков. Странные шляпы

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 7 Май 2014 в 12:40 PDT А вот еще одна популярная ошибка — выбрать аксессуар без учета формы лица и типажа. Неудачная шляпа мгновенно превращает образ в клоунский. И, увы, это не единственный случай, когда Матильда ошибалась с головным убором. Обилие блеска

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 29 Май 2014 в 5:03 PDT Этот образ можно было бы посчитать удачным, не будь он таким блестящим. Сияющие полосы на платье и металлизированные туфли плюс яркая сумочка — все это слишком. Тут не хватило баланса и хорошего вкуса. Нагромождение трендов

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 7 Июн 2014 в 9:40 PDT Неоновый купальник — модно. Объемная шляпа — модно. Рваный оверсайз деним —модно. Комбинезон — модно. Беговые кроссовки в casual-образе — тоже модно! Но все вместе — каша. С трендами, как и с цветами, действует простое правило: не более трех за один раз. Отсутствие акцента

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 5 Ноя 2014 в 9:55 PST Стилисты учат нас строить образ вокруг одной яркой вещи — будь то красные штаны с лампасами, топ с принтом или стильная шляпа. Но когда женщина наряжается, трудно избежать вот этого «все лучшее сразу». Перегруженные, провинциальные образы Матильды 2013–2015 годов прямое тому подтверждение.

Стиль Матильды Шнуровой сейчас

Декольте

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 4 Дек 2017 в 3:15 PST Основа сегодняшних сексуальных образов Матильды Шнуровой — голые плечи. Именно поэтому в гардеробе звезды так много платьев на бретелях: комбинации в бельевом стиле, кожаные в рок-н-ролльном и, конечно же, струящиеся атласные. Брючный костюм

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 6 Окт 2017 в 6:25 PDT Как и ее звездные подруги — Ника Белоцерковская Ксения Собчак — Мотя следит за модными трендами. Поэтому в ее шкафу можно найти такие актуальные вещи, как, например, брючный костюм. Матильда знает, что костюм сегодня — это не просто удобная вещь на каждый день, но еще и стильная замена вечернему платью. Поэтом она носит «двойки» и в офис, и на презентации. Черный цвет

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 31 Дек 2017 в 8:43 PST В гардеробе успешного ресторатора Матильды Шнуровой раньше можно было найти много разных цветов: и коралловый, и бежевый, и серый, и алый, но сегодня она делает ставку на классический черный. Кристиан Диор писал: «Вы можете носить черное в любое время. Вы можете носить его в любом возрасте. Вы можете носить его практически для любого случая». И было бы глупо пренебрегать таким напутствием. Обозначенная линия талии

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 9 Фев 2017 в 3:01 PST Есть ли тренд, который Матильде претит? Скорее всего, это оверсайз. Посмотрите выходы в свет этой светской львицы — и вы заметите: даже если наряд воздушный, линия талии четко обозначена. Аксессуары

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 23 Авг 2016 в 6:13 PDT Как превратить простой casual-образ в нарядный? Делайте как Матильда: не пренебрегайте аксессуарами! Звезда любит массивные украшения: крупные кольца и серьги. Если посмотреть на наряды, в которых она выходит в свет, чаще всего это лаконичные по дизайну, приталенные платья плюс яркие серьги или колье-чокер. Ботфорты

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 11 Мар 2018 в 6:32 PDT Хотите знать, какая самая любимая вещь в современном гардеробе Матильды? Ботфорты! Она предпочитает носить их с укороченными платьями-пиджаками. Подобрать такие же платья на бретелях, какие любит Матильда Шнурова, вы можете в бутике дизайнера Маши Горячевой. Яркое бирюзовое или бежевое платье в бельевом стиле выгодно подчеркивает грудь. Чтобы сделать акцент на талии, добавьте тонкий ремень.

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