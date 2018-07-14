Вещи цвета safety orange — того самого, который заменит наш любимый millennial pink

Нежно-розовый оттенок millennial pink, который правил бал последние несколько лет, должен был рано или поздно уйти. Команда The New York Times решила, что прощание не за горами, и предложила несколько преемников: «безопасный оранжевый», «мелодраматичный фиолетовый», «желтый поколения Z» и «неомятный». У оранжевого шансов, кажется, больше, чем у конкурентов, — не зря его первым проводником на подиум стал сам Раф Симонс, нарядивший моделей в вещи цвета униформы служб спасения. Чтобы к моменту, когда оранжевый окончательно воцарится в наших гардеробах, вы были во всеоружии, мы составили целую подборку вещей в цвете safety orange.