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Versace сняли самую длинную фотографию в истории рекламных кампаний
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Versace сняли самую длинную фотографию в истории рекламных кампаний 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Versace показали кампанию коллекции осень-зима 2018, которую снял фотограф Стивен Майзел. Ее главным элементом стала самая «длинная» в истории фотография, на которой появляются 54 модели. Все они стоят плечом к плечу — по задумке креативного директора Versace Донателлы Версаче, это олицетворяет инклюзивность. «Клан Versace включает в себя всех членов большой семьи — наших клиентов, моделей, поклонников, фотографов, стилистов, друзей, художников. Это все те люди, которые верят, что мода — это не просто сказать „посмотрите на меня“, а заявить „посмотрите на меня: мне есть что сказать“», — говорит Донателла. Среди тех, кто принял участие в съемке — Аду Акеш, Стелла Максвелл, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Крис Грикайте и другие.
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