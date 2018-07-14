Просто выспалась: Кристина Агилера и ее безудержная любовь к косметологии

Комментирует Сергей Барсуков , косметолог-дерматолог центра здоровья и красоты «Романов»:

«Сейчас Кристина выглядит прекрасно и, конечно, трудно не заметить, что она стала намного стройнее. Думаю, она серьезно поработала над своим телом, конечно, не без помощи фитнес-тренера и диетолога. Возможно, для коррекции проблемных зон пришлось прибегнуть и к хирургической липосакции или аппаратным липолитическим процедурам. Ее пластический хирург — мастер своего дела! Думаю, что грудь певицы — его большая гордость.

Лицо прекрасно и естественно. Кажется, ни намека на операции! Но это только если не видеть фото «до». В сравнении — нос без коррекции кончика не обошелся. А такого открытого и легкого взгляда было бы не просто добиться без верхней блефаропластики. И куда же делась усталость в виде небольших кругов под глазами? Вряд ли можно пенять на генетику. Здесь, как вариант, — заполнение носослезной борозды филлером (или тот же хирург сделал липофиллинг).

Четкий овал лица, словно прочерченный карандашом, притягивает внимание. Не думаю, что была круговая подтяжка. Но такого результата можно добиться с помощью аппарата высокоинтенсивного фокусированного ультразвука, например, Ultraformer.

Регулярные уходы заставляют кожу Агилеры буквально сиять (возможно как раз перед выходами в свет и фотосъемками поп-звезда делает Intraceuticals — процедуру для красной ковровой дорожки, и прилежно посещает сеансы Hollywood Laser Peel — у нас он больше известен как Spectra Peel)».

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Комментирует Анна Макарова , визажист салона Jean Louis David GUM:

«Кристина Агилера — девушка-эксперимент. Она всегда любила яркие оттенки помад, легкий румянец, накладные ресницы, тени необычных цветов. В самом юном возрасте она уже пыталась быть ярче, чем все остальные девушки. Так, откровенные наряды и яркие цвета выделяли ее среди остальных.

В самом начале карьеры макияж Агилеры базировался на следующих приемах: легкий тон, глаза ярко подведены черным карандашом, темные смоки, на губах немного блеска. С 2000 года образ Кристины сильно меняется. Белокурые длинные волосы разбавляют пряди ярких оттенков: черного, красного и розового и даже африканские косы. Одежда становится откровенной и броской. В моду входят узкие брови. В макияже появляется множество ярких цветов и блесток, а смоки становятся постоянным атрибутом (ну и, конечно, пирсинг на лице). Кристина задала новый тренд, но его исполнение было слишком агрессивным. Ярко подчеркнутые губы карандашом, много блеска и ярко выделенные скулы — все это придавало ей возраст.

Через пару лет стиль Агилеры продолжил быть столь же вызывающим и дерзким, но теперь он становится более женственным и сексуальным. Она меняет цвет волос из блондинки превращается в жгучую брюнетку, появляется темный бронзовый загар. Классикой для нее в этом образе становятся темные смоки черного цвета, блестки, бледные губы и яркие тонкие брови. Не сказать, что этот образ полностью подходит Кристине. Настолько темный тон кожи старил певицу, как и избыток косметики на лице.

В 2004 году Кристина предстает в абсолютно новом амплуа. Образ 50-х очень подходит певице. Вновь красивые белокурые волосы, бледная кожа, женственные платья. Макияж полностью соответствует классике того времени: идеально ровный тон и изящные стрелки, ярко алые губы и накладные ресницы. Потрясающий и элегантный образ.

С 2006 года начался мой любимый образ Агилеры в стиле 30-х годов. Яркие глаза, накладные ресницы и винного цвета губы. Элегантно и роскошно. Плюс правильно подобранная укладка и шикарные платья.

В 2012 году Кристина появилась на публике с пышными формами. В волосах вновь появились пряди ярких оттенков. Макияж под девизом «все и сразу». Темные смоки с добавлением фиолетовых и розовых цветов, густые накладные ресницы и ярко розовая помада. На лице вновь много тона и ярко выраженные скулы. Лицо вновь выглядит перегруженным и уставшим».

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