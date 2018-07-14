Ещё
Просто выспалась: Кристина Агилера и ее безудержная любовь к косметологии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Просто выспалась: Кристина Агилера и ее безудержная любовь к косметологии 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Сергей Барсуков, косметолог-дерматолог центра здоровья и красоты «Романов»:
«Сейчас Кристина выглядит прекрасно и, конечно, трудно не заметить, что она стала намного стройнее. Думаю, она серьезно поработала над своим телом, конечно, не без помощи фитнес-тренера и диетолога. Возможно, для коррекции проблемных зон пришлось прибегнуть и к хирургической липосакции или аппаратным липолитическим процедурам. Ее пластический хирург — мастер своего дела! Думаю, что грудь певицы — его большая гордость.
Лицо прекрасно и естественно. Кажется, ни намека на операции! Но это только если не видеть фото «до». В сравнении — нос без коррекции кончика не обошелся. А такого открытого и легкого взгляда было бы не просто добиться без верхней блефаропластики. И куда же делась усталость в виде небольших кругов под глазами? Вряд ли можно пенять на генетику. Здесь, как вариант, — заполнение носослезной борозды филлером (или тот же хирург сделал липофиллинг).
Четкий овал лица, словно прочерченный карандашом, притягивает внимание. Не думаю, что была круговая подтяжка. Но такого результата можно добиться с помощью аппарата высокоинтенсивного фокусированного ультразвука, например, Ultraformer.
Регулярные уходы заставляют кожу Агилеры буквально сиять (возможно как раз перед выходами в свет и фотосъемками поп-звезда делает Intraceuticals — процедуру для красной ковровой дорожки, и прилежно посещает сеансы Hollywood Laser Peel — у нас он больше известен как Spectra Peel)».
[SLIDER_1]
Комментирует Анна Макарова, визажист салона Jean Louis David GUM:
«Кристина Агилера — девушка-эксперимент. Она всегда любила яркие оттенки помад, легкий румянец, накладные ресницы, тени необычных цветов. В самом юном возрасте она уже пыталась быть ярче, чем все остальные девушки. Так, откровенные наряды и яркие цвета выделяли ее среди остальных.
В самом начале карьеры макияж Агилеры базировался на следующих приемах: легкий тон, глаза ярко подведены черным карандашом, темные смоки, на губах немного блеска. С 2000 года образ Кристины сильно меняется. Белокурые длинные волосы разбавляют пряди ярких оттенков: черного, красного и розового и даже африканские косы. Одежда становится откровенной и броской. В моду входят узкие брови. В макияже появляется множество ярких цветов и блесток, а смоки становятся постоянным атрибутом (ну и, конечно, пирсинг на лице). Кристина задала новый тренд, но его исполнение было слишком агрессивным. Ярко подчеркнутые губы карандашом, много блеска и ярко выделенные скулы — все это придавало ей возраст.
Через пару лет стиль Агилеры продолжил быть столь же вызывающим и дерзким, но теперь он становится более женственным и сексуальным. Она меняет цвет волос из блондинки превращается в жгучую брюнетку, появляется темный бронзовый загар. Классикой для нее в этом образе становятся темные смоки черного цвета, блестки, бледные губы и яркие тонкие брови. Не сказать, что этот образ полностью подходит Кристине. Настолько темный тон кожи старил певицу, как и избыток косметики на лице.
В 2004 году Кристина предстает в абсолютно новом амплуа. Образ 50-х очень подходит певице. Вновь красивые белокурые волосы, бледная кожа, женственные платья. Макияж полностью соответствует классике того времени: идеально ровный тон и изящные стрелки, ярко алые губы и накладные ресницы. Потрясающий и элегантный образ.
С 2006 года начался мой любимый образ Агилеры в стиле 30-х годов. Яркие глаза, накладные ресницы и винного цвета губы. Элегантно и роскошно. Плюс правильно подобранная укладка и шикарные платья.
В 2012 году Кристина появилась на публике с пышными формами. В волосах вновь появились пряди ярких оттенков. Макияж под девизом «все и сразу». Темные смоки с добавлением фиолетовых и розовых цветов, густые накладные ресницы и ярко розовая помада. На лице вновь много тона и ярко выраженные скулы. Лицо вновь выглядит перегруженным и уставшим».
[SLIDER_2]
SNCmedia.ru: последние новости
Полный деним: создаем джинсовые тотал-луки Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Ольги Бузовой, которые не помогут открыть мир других мужчин To do list: какие принты забыть, а какие полюбить этим летом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет28
Как виагра воздействует на женский организм3
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников58
Новости партнеров
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение