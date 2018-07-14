Какие вещи выбросить, а какие купить: устаревшие тренды и модные альтернативы

Срочно выбросить: 4 вещи, которые вышли из моды

Платья и топы с открытыми плечами

Оголенные плечи выглядят соблазнительно, но только на пляже или в пределах курортного города, в мегаполисе все их очарование мгновенно угасает, потому что они выглядят странно и часто неуместно. Им на смену приходят вещи с асимметричными рукавами, а также с разрезами, что позволяет слегка оголить плечо или локоть. Должна же быть в девушке загадка! Вместо привычных вещей со спущенными рукавами советуем приобрести модные платья с одним рукавом от модного дома Ianis Chamalidy, которые идеально подойдут для торжественного мероприятия.

Платье SHOW от Ianis Chamalidy, от 39 500 руб.,

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Платье от Ianis Chamalidy, от 22 000 руб.,

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БомберыЗа тем, как бомберы входили в моду, было очень интересно наблюдать. Сначала их упорно не признавали, слишком уж они простили образ. Но после того как дизайнеры проявили креативность и стали делать не только куртки-бомберы, но и жакеты (например, из твида или кружева), кардиганы и даже блузки, отношение к ним поменялось. Они стали украшать образ. Но сейчас уже всем надоели и примелькались. ЧокерыУкрашения, будто позаимствованные с полотен эпохи рококо или классицизма, будоражили мир моды на протяжении долгого времени. Бархатные, кожаные, из цепочек или жемчуга… Мы надевали такое украшение то с деловой рубашкой, то с вечерним платьем. И со временем этот тренд себя просто изжил. В этом сезоне украшения буквально донашиваются, а в следующем про них наверняка все окончательно забудут. Им на смену пришли крупные серьги, которые теперь носят в любое время суток. Подобрать для себя крупные серьги вы можете в компании «Адамас» и ювелирном доме TULUPOV. Украшения из желтого золота украшены бриллиантами, сапфирами и цитрином.

Серьги из золота, «Адамас»,

от 127 797 руб., заказать: +7 (800) 250-33-44​

Серьги «Лучезарные», TULUPOV,

цена по запросу, заказать: +7 (343) 215-68-80 Длина миниКак понять, что вы давно не обновляли свой гардероб? Достаточно посмотреть на длину платья или юбки, чтобы понять, какие вещи надо выбросить. В тренде женственная длина миди, а вот мини еще год назад как вышло из моды. Элегантные платья в длине миди вы можете приобрести в бутике дизайнера Маши Горячевой. Модели свободного силуэта из шелка и вискозы изящно подчеркнут тонкую талию.

Платье «Ника» от Маши Горячевой,

от 18 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Милена» от Маши Горячевой,

от 18 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Срочно купить: 3 вещи, которые вошли в моду

Обувь или вещи с пайетками

Каждый день как праздник! Пусть это станет девизом на ближайший сезон. Тогда вместе с ним в гардеробе появятся праздничные вещи, например, балетки, щедро усыпанные пайетками, платье или брюки из мягкого трикотажа с люрексом или ламе. Они идеально сочетаются с будничными и лаконичными вещами. Аксессуары белого цветаНегласное летнее правило — носить белый цвет — нарушать берутся не многие. Все же белый цвет летом смотрится наиболее выигрышно, особенно на загорелой коже. А что если вместо очередного белого сарафана, топа или брюк купить аксессуары белого цвета? Белые босоножки, шелковый платок, ремень из крокодиловой кожи, сумку геометрической формы, солнцезащитные очки. Они добавят летнему образу легкости и женственности, а еще идеально подойдут к любому наряду вне зависимости от его цветовой гаммы. Добавьте к яркому летнему образу сумку белого цвета от салона сумок и аксессуаров Bagsland. Модели из искусственной кожи закрываются на молнию, носятся на сгибе руки и на плече.

Сумка Bagsland, от 800 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 1 350 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Длинный плащБудем честны: тренч никогда не выходил из моды. Этот базовый элемент гардероба идеально вписывается в любой стиль. В этом сезоне дизайнеры взяли за основу тренч и по его подобию создали платья и жилеты. Тем, кто пока не готов к таким смелым экспериментам, стоит присмотреться к классическим моделям плащей длиной чуть ниже колена и в ярких цветовых решениях или в привычном бежевом. Главный хит — тренч из прозрачной ткани. Эти темы помогут вам держать руку на пульсе моды:

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