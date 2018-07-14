Каким должен быть модный летний макияж

Мода все больше стремится к упрощению и естественности: натуральность теперь — новая сексуальность. Фотографы отказываются от плотной ретуши, позволяя моделям быть более естественными, сохраняя веснушки и пигментные пятна, растяжки, складки и ямочки. Визажист Ольга Соловьева рассказала News.ru о том, как новая мода выражается в макияже.

В последние годы понятие естественного макияжа было синонимично «нюд-макияжу» — тому, в котором используются только телесные, пудровые оттенки для создания эффекта «ненакрашенности». Но знак равенства между ними теперь не ставят — толстый слой тона, позволяющий создать идеальную кожу, бежевые румяна и помаду не заметить невозможно, а значит, о натуральности и речи быть не может.

От туши для ресниц уже пару лет отказываются даже подиумные визажисты, а в нанесении тона отдают предпочтение новинке — бьюти-блендерам, позволяющим лишь немного выровнять тон, но никак не создать плотную маску без изъянов. Но нынешний сезон вывел стремление к естественности на новый уровень: маскировка, как и ретушь, окончательно потеряли свои позиции. В моде — еще большая натуральность в прямом смысле этого слова, а не эффект естественности, создающийся визажистами часами. В чем выражается новый тренд?

Брови

Брови стали еще более естественными, но при этом аккуратными. Они перестали быть главным акцентом на лице, поэтому чернить их не стоит — позвольте им быть натуральными.

Глаза

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Coolmedia

Яркий макияж глаз тоже уже не в тренде: отдавайте предпочтение жидким теням и тинтам, полупрозрачным текстурам, сиянию, но без крупного шиммера — самих блесток видно быть не должно, только сияющие микрочастицы.

Плотные «маски» уже в прошлом: живую кожу, поры, микрорельеф, родинки и пигментные пятна нужно признать и больше не пытаться скрывать за толстым слоем тонального крема. Поэтому используйте консилер: он ложится тонко, но отлично перекрывает цвет под глазами и не выдает усталый вид, а легкий полупрозрачный тон, нанесенный влажным бьюти-блендером деликатно выровняет цвет без ощущения маски на лице.

В тренде нежные объемные губы с растушеванными границами. Так что отложите в сторону плотные пигментированные помады или наносите их подушечками пальцев. Отдайте предпочтение влажным, насыщенным, но полупрозрачным помадам.

Но главный модный совет — перестать скрывать свои особенности, принять себя такими, какие есть. То, что раньше это просто помогало сберечь психику, теперь позволит оказаться на пике последних тенденций.