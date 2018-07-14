Актриса из фильма «Зена — королева воинов» внезапно состарилась

Вы не поверите, как сейчас выглядит 50-летняя Люси Лоулесс.

За приключениями Зены и ее отважными битвами следил едва ли не каждый школьник в 90-х. Мальчишки делали себе доспехи как у нее, а девочки отращивали длинные волосы и перекрашивали в черный цвет.

Саму же актрису роль отважной воительницы моментально превратила в мировую знаменитость. После завершения проекта Люси Лоулесс не забросила карьеру актрисы, как это часто бывает, а продолжила активно сниматься в кино и на телевидении, хотя ярких проектов у нее больше не было.

В последнее же время звезда и вовсе изменилась до неузнаваемости. 50-летняя актриса перекрасилась в русый цвет и резко состарилась, так что поклонники всерьез запереживали за ее здоровье.

На момент съемок Люси было 27 лет На фотографиях, сделанных в Лос-Анджелесе, «Зена» выглядит, мягко сказать, неважно. Сильно уставшее измученное лицо, морщины, собранные в хвост волосы и, наконец, наряд, подобранный абсолютно не по возрасту.

Вместо элегантных платьев или костюмов она остановилась на рваных джинсах, спортивных шлепках и майке цвета хаки. Как-то спасал положение, пожалуй, лишь тренч. Да и тот из-за неудачно выбранного цвета не освежал цвет лица, а скорее добавил еще с десяток лет.

«Не узнать, как же можно в таком виде на улицу показываться», «Выглядит куда старше 50», «Словно подменили! Совсем не та», — писали поклонники Зены в сети.

Другие же решили, что у актрисы проблемы со здоровьем, ведь кожа выглядит сухой, а сама она — сильно изнуренной.

Впрочем, не будем делать выводы раньше времени… Может, просто неудачный день? Или большая загруженность. Ведь кроме актерской деятельности Люси является активисткой «Гринпис» и колесит по миру в надежде спасти исчезающие виды…

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