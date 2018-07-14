Будь как Дудь: 7 образов ведущего, которые стоит примерить

Клетчатая рубашка + футболка + кеды в цвет

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 23 Дек 2017 в 11:40 PST Любимая вещь в гардеробе Дудя — клетчатая рубашка. Сколько их у него, посчитать сложно. Ведущий предпочитает сорочки в красную и бордовую клетку и почти всегда подбирает к ним кеды или кроссовки в цвет. В основном блогер носит рубашки поверх светлых футболок. Такой образ журналист обычно дополняет темными джинсами. Смотрится просто и стильно. Джинсовка + футуристические очки

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 1 Июн 2017 в 12:43 PDT Основа еще одного модного лука Дудя, который очень легко повторить, — классическая синяя джинсовка и футуристические очки. Такие сейчас на пике моды! В сочетании с кедами разных цветов и стильной укладкой получается современный образ. Кстати, стрижка Дудя входит в рейтинг мужских причесок, которые нравятся девушкам.

Футболка + шорты с забавными принтами + bulky sneakers

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 13 Авг 2017 в 2:54 PDT Ведущий очень любит экстравагантные образы со смешными и ироничными рисунками. Например, на европейском музыкальном фестивале Sziget Юрий появился в футболке с кузнечиком, раскрашенным в цвета российского флага, на его шортах тоже были изображены насекомые. Дерзкое сочетание отлично дополнили трендовые bulky sneakers — громоздкие кроссовки с массивной подошвой. Для полноты образа нужен комфортный спортивный рюкзак. Функциональные и вместительные модели от магазинов GRIZZLY и «Три сундука» отлично подойдут и для путешествий, и для длительных прогулок по городу.

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Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 23 Июл 2016 в 6:17 PDT Дудь часто носит яркие шорты и футболки, а особую любовь питает к модной обуви. Классические конверсы со звездочками — идеальный вариант для лета. Если вы предпочитаете более сдержанные образы, замените цветные кеды на классические, а красные шорты — на модели пастельных тонов. Яркие шорты для создания такого образа вы можете подобрать в магазине монобрендовой одежды Milano Moda. Стильные модели отлично сочетаются со светлыми рубашками и футболками — каждый день новый образ!

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Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 14 Мар 2018 в 10:14 PDT В этом сезоне дизайнеры представили мужские кеды на платформе — и популярный журналист сразу же приобрел себе такую обувь. Приподнятые кеды отлично сочетаются в бомбером и футболкой в тон. К такому образу подойдут обычные джинсы или модные фасоны брюк, которые пришли на смену устаревшим скинни. Кеды на платформе вы можете приобрести в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Кеды из кожи или нубука имеют удобную стельку и сочетаются практически с любой одеждой.

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Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 13 Май 2016 в 11:35 PDT Дудь далеко не всегда появляется на публике в повседневной одежде. Род деятельности иногда обязывает его носить костюмы. Видно, что приталенный пиджак и брюки журналисту шьют на заказ. Кстати, в 2018 году дизайнеры представили 10 моделей мужских костюмов, в которых любой мужчина выглядит брутально. Но Дудь не был бы собой, если бы не добавил яркую деталь даже к строгому луку — галстук в любимую клетку! Укороченное пальто + sneakerboots

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 11 Фев 2017 в 11:22 PST Из классики Дудь также любит различные модели пальто. Укороченные фасоны блогер сочетает с джинсами и трендовыми мужскими кроссовками sneakerboots. Для переменчивого российского лета удобная высокая обувь — отличный вариант. Изюминкой образа может стать тельняшка или камуфляжная футболка. Что стильные мужчины носят этим летом:

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