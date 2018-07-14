«Как будто комбинацию заштопали»: Кайли Миноуг прогулялась по Лондону в необычном платье

Известная австралийская певица Кайли Миноуг после долгого перерыва в карьере вернулась к публичной жизни и выпустила свой 14-й студийный альбом. Впрочем, поклонников миниатюрной блондинки интересует не только ее музыка, но и оригинальный стиль, который она всегда демонстрировала в одежде.

Очаровательная блондинка Кайли Миноуг пару месяцев назад отметила свой 50-летний юбилей, который ознаменовался для нее грандиозным событием — возвращением на сцену. Певица подготовила для своих поклонников воистину удивительный подарок и выпустила 14-й сольный альбом после четырехлетнего перерыва в карьере. Чтобы представить свое детище миру, Кайли дала несколько интервью крупнейшим радиостанциям в Лондоне, для посещения студий которых выбрала один день и платье оригинального кроя.

Знаменитость пешком щеголяла по столице Соединенного Королевства в лоскутном платье, выполненном в стиле 1940-х годов, демонстрируя поразительное сочетание изумрудно-зеленого цвета с черным кружевом и фиолетовыми вставками. Вышивка в виде силуэтов птиц тоже стала приятной деталью образа Миноуг. Дополнили наряд поп-дивы открытые босоножки ярко-сиреневого цвета на высоком каблуке и скромный браслет на правой руке. Многие поклонники певицы пришли в настоящий восторг от ее яркого летнего образа, но большинство все же признало его «слишком аляпистым» и «вычурным».

«Кошмарно выглядит, конечно. Это нелепое платье… Мне просто жаль её…» «У нее практически все наряды неудачные. Безвкусица полная!» «Как-будто комбинацию заштопали… Причем не очень аккуратно» «Жесть. Ужасный вид. Платье похоже на лоскутное одеяло» Напомним, что недавно в прессе появилась не менее грандиозная новость, чем возвращение Кайли на сцену — 50-летняя певица снова влюблена. Кто знает, быть может, на этот раз австралийка все же наденет подвенечное платье.