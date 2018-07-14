Избавляемся от белья: как ходить летом без бюстгальтера

От всех этих сложностей можно отказаться. Если у вас аккуратная небольшая грудь первого или второго размера, вы можете на время забыть о лифе и дышать свободно.

Есть определенный ряд вещей, которые не просто можно, но и нужно носить летом без лифчика. Конечно, все решает случай: если вам предстоит важная деловая встреча, собеседование или экзамен, то с отказом от бюстгальтера лучше повременить. Если речь идет о более неформальном мероприятии, которых летом однозначно больше, то с лифчиком можно расстаться без сожалений.

Мало того, исследования показывают, что при постоянном ношении лифчика связки и мышцы груди атрофируются и становятся более слабыми. Большой груди не обойтись без поддержки, с плоской или миниатюрной (до второго размера) все гораздо проще.

Какие вещи можно носить без лифчика летом?

Топы с воланами

Топы и платья с оборкой в области груди — один из главных трендов лета. Их можно носить без лифчика.

Волан визуально добавит объема, если у вас совсем плоская грудь, и в любом случае скроет соски.

Платья и топы на бретелях

К этой категории относятся все наряды в стиле линжери, спортивные майки, топы на тоненьких лямочках и открытые сарафаны на бретелях разной толщины.

К ним достаточно сложно подобрать белье, даже если очень хочется. Если вам достаточно комфортно без лифа, то забудьте об этой идее. Да, под некоторыми из них будет просматриваться форма груди, но это же красиво. При необходимости выделяющиеся соски можно скрыть наклейками.

Легкие топы на тонких бретелях идеально подойдут для жаркого лета. Если вы хотите выделяться из толпы, выбирайте дизайнерские модели от Michal Negrin. Топы с принтами в викторианском стиле украшены сверкающими кристаллами Swarovski. Они отлично смотрятся без лифчика.

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Платья и топы, оголяющие одно или два плеча, не требуют дополнительной экипировки. В них смело можно ходить без лифчика. Обычно они скроены так, что не акцентируют внимание на груди, переводя его на плечи.

Если облегающие модели для вас — это слишком, выбирайте фасоны с драпировками или воланами.

Некоторые модели открывают плечи не полностью. Например, блузы от Sportalm добавляют образу интриги и женственности и отлично смотрятся даже без бюстгальтера!

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Если хотите ходить без лифчика летом, выбирайте свободные рубашки и платья в таком стиле. Расстегните столько пуговиц, сколько считаете нужным. Большего никто не увидит — ведь почти все эти наряды не прилегают к телу.

Хотите носить мужскую сорочку нараспашку — наденьте под нее красивый облегающий топ.

Различные модели платьев-рубашек вы можете подобрать в брендовом магазине одежды и аксессуаров Ianis Сhamalidy.

Платье-рубашка Ianis Chamalidy, от 26 700 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 Платье-рубашка Ianis Chamalidy, от 19 700 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36 Кроп-топы

Надевая короткий топ, мысль о лифе выбросьте подальше. Эти вещи созданы именно для того, чтобы максимально подчеркнуть ваши женские достоинства и сексуальность!

Правильный рецепт — только на голое тело. Многие из них сшиты так, что сами поддерживают грудь — даже довольно большую.

Открытые вечерние наряды

Смокинг, платье с глубоким V-образным вырезом, шнуровкой или американской проймой — все эти вещи выглядят безупречно лишь на голом теле.

Чтобы не оголиться полностью во время дефиле по красной дорожке или в танце, звезды придумывают разнообразные ухищрения со скотчем и пластырями — их тоже можно взять на заметку.

Вечерние платья миди или средней длины с корсетом от дизайнера Маши Горячевой не оставят вас равнодушной. Платье «Ариэль» имеет юбку в глубокую складку с широким подгибом, платье «Джуди» отличается отрезной талией на высокой кокетке и юбкой полусолнце. Они настолько самодостаточны и элегантны, что бюстгальтер тут только помешает.

Платье «Ариэль», от 15 550 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Джуди», от 21 400 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Какое белье мы выбираем:

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