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«Симпатично, но скучно»: Регина Тодоренко на открытии шоурума
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«Симпатично, но скучно»: Регина Тодоренко на открытии шоурума 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко, недавние слухи о беременности которой так и не подтвердились, продолжает путешествовать и покорять светские вечеринки своими яркими нарядами. Что скажет наш эксперт по моде об этом образе Регины, в котором она появилась на открытии нового московского шоурума?
Комментарий эксперта:
Алена Скоробогатова,
блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».
— Освежающий и воздушный образ, хорошая посадка костюма. Идеальный вариант на случай, когда не знаешь что надеть или нет времени продумывать наряд.
Образ симпатичный, но повседневный и для выхода в свет слишком скучный, ведь брючный костюм сейчас — настоящий маст-хэв и не нужен повод, чтобы его надеть. Вот если поменять футболку и кеды на шелковый топ и каблук, тогда сексуальное сочетание мужского кроя костюма и сексуальных женских аксессуаров заиграет новыми красками.
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