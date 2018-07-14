«Симпатично, но скучно»: Регина Тодоренко на открытии шоурума

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, недавние слухи о беременности которой так и не подтвердились, продолжает путешествовать и покорять светские вечеринки своими яркими нарядами. Что скажет наш эксперт по моде об этом образе Регины, в котором она появилась на открытии нового московского шоурума?

Комментарий эксперта:

Алена Скоробогатова,

блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».

— Освежающий и воздушный образ, хорошая посадка костюма. Идеальный вариант на случай, когда не знаешь что надеть или нет времени продумывать наряд.

Образ симпатичный, но повседневный и для выхода в свет слишком скучный, ведь брючный костюм сейчас — настоящий маст-хэв и не нужен повод, чтобы его надеть. Вот если поменять футболку и кеды на шелковый топ и каблук, тогда сексуальное сочетание мужского кроя костюма и сексуальных женских аксессуаров заиграет новыми красками.