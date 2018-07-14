«Спорный наряд»: образ Леди Гаги вызвал противоречивые ассоциации

Королева эпатажа 32-летняя американская певица Леди Гага снова поразила поклонников необычным нарядом, в котором появилась на днях в Нью-Йорке. Облачившись в черную кожу с ног до головы, звездная блондинка, как всегда, смогла наглядно продемонстрировать всем, что на сегодняшний день ей нет равных в умении удивлять.

Известная на весь мир поп-дива Леди Гага вновь шокировала своих поклонников неожиданным образом, в котором появилась на днях в Нью-Йорке. 32-летняя исполнительница прогуливалась среди обычных американцев в кожаном облегающем длинном платье и сапогах на высокой платформе. Завершающим штрихом весьма провокационного образа стала кожаная фуражка, напоминающая атрибут военной формы.

«Цензурных слов нет!» «Спорный наряд. Напомнил вторую мировую» «Что за образ? Зачем так одеваться?» «Неприятные ассоциации», — писали в сети пораженные интернет-пользователи. Впрочем, несмотря на явную провокацию со стороны королевы эпатажа, надо отдать ей должное — за несколько минувших месяцев Гага явно лишилась нескольких лишних килограммов. Многие даже утверждают, что певица снова выглядит, как десять лет назад.

«Такая худенькая стала» «Похудела сильно» «Тростиночка…» Отметим, что несмотря на упорное желание Леди Гага позиционировать себя как главного фрика в мире, ей порой удается выглядеть вполне прилично и даже изящно. Некоторое время назад артистка покорила множество сердец, появившись на публичном мероприятии в стильном черно-белом костюме истинной аристократки.