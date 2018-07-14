Ещё
«Спорный наряд»: образ Леди Гаги вызвал противоречивые ассоциации
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спорный наряд»: образ Леди Гаги вызвал противоречивые ассоциации 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
Королева эпатажа 32-летняя американская певица Леди Гага снова поразила поклонников необычным нарядом, в котором появилась на днях в Нью-Йорке. Облачившись в черную кожу с ног до головы, звездная блондинка, как всегда, смогла наглядно продемонстрировать всем, что на сегодняшний день ей нет равных в умении удивлять.
Известная на весь мир поп-дива Леди Гага вновь шокировала своих поклонников неожиданным образом, в котором появилась на днях в Нью-Йорке. 32-летняя исполнительница прогуливалась среди обычных американцев в кожаном облегающем длинном платье и сапогах на высокой платформе. Завершающим штрихом весьма провокационного образа стала кожаная фуражка, напоминающая атрибут военной формы.
«Цензурных слов нет!» «Спорный наряд. Напомнил вторую мировую» «Что за образ? Зачем так одеваться?» «Неприятные ассоциации», — писали в сети пораженные интернет-пользователи. Впрочем, несмотря на явную провокацию со стороны королевы эпатажа, надо отдать ей должное — за несколько минувших месяцев Гага явно лишилась нескольких лишних килограммов. Многие даже утверждают, что певица снова выглядит, как десять лет назад.
«Такая худенькая стала» «Похудела сильно» «Тростиночка…» Отметим, что несмотря на упорное желание Леди Гага позиционировать себя как главного фрика в мире, ей порой удается выглядеть вполне прилично и даже изящно. Некоторое время назад артистка покорила множество сердец, появившись на публичном мероприятии в стильном черно-белом костюме истинной аристократки.
Eva.ru: последние новости
«Сколько-сколько?»: у трехмесячного сына принца Уильяма появилось шесть крестных «В нашей семье пополнение»: Анна Хилькевич похвасталась новой иномаркой «За Крида замуж собралась?»: Дарья Клюкина выбирает свадебное платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая желанная ведущая мира надела бикини
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет75
«Железный Феликс»: самые шокирующие факты о Дзержинском
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение