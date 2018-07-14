Что такое гинем?

Гинем — это клетчатая хлопковая ткань, в XVII веке в Европу и Америку ее привозили из Малайзии и Индонезии, Индии и Кении. В культуре народа масаи клетки гинема символизируют переплетение света и тьмы. Это еще один популярный вид ткани в клетку. О других мы рассказывали здесь: виши, тартан, гленчек, клетка барбери.

Благодаря легкости изготовления и низкой цене эта ткань стала верной спутницей отдыхающих на свежем воздухе. Поэтому гинем часто ассоциируется с пикником в стиле кантри или пин-ап, чем-то семейным и душевным.

Эта ткань идеально подходит для того, чтобы сбавить градус официальности: гинем придает образу или интерьеру провинциальной наивности, при этом не имеет ничего общего с вульгарностью. Помимо женского гардероба этот принт широко используется в мужском и детском, а также при изготовлении домашнего текстиля.

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Как правильно носить гинем?

Гинем любит разгуляться: позвольте ему занять всю площадь вашего платья или костюма.

Подберите подходящие вам по цветотипу оттенки основы гинема.

Откажитесь от аксессуаров и обуви в той же расцветке.

В образе должен быть только один акцент с принтом гинем.

Комбинируйте вещь с гинемом и другим принтом, не нарушая пропорций фигуры — следите за размером клетки.

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