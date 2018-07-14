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Что такое гинем?
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Что такое гинем? 

Я Покупаю 49 минут назад
Фото: Я Покупаю
Гинем — это клетчатая хлопковая ткань, в XVII веке в Европу и Америку ее привозили из Малайзии и Индонезии, Индии и Кении. В культуре народа масаи клетки гинема символизируют переплетение света и тьмы. Это еще один популярный вид ткани в клетку. О других мы рассказывали здесь: виши, тартан, гленчек, клетка барбери.
Благодаря легкости изготовления и низкой цене эта ткань стала верной спутницей отдыхающих на свежем воздухе. Поэтому гинем часто ассоциируется с пикником в стиле кантри или пин-ап, чем-то семейным и душевным.
Эта ткань идеально подходит для того, чтобы сбавить градус официальности: гинем придает образу или интерьеру провинциальной наивности, при этом не имеет ничего общего с вульгарностью. Помимо женского гардероба этот принт широко используется в мужском и детском, а также при изготовлении домашнего текстиля.
Неудивительно, что знаменитости тоже часто выбирают гинем, среди них Рианна, Джастин Тимберлейк, Сара Джессика Паркер, Дита фон Тиз, Риз Уизерспун, Кайли Миноуг, Майли Сайрус, Иванка Трамп.
Рианна
Джастин Тимберлейк
Сара Джессика Паркер
Риз Уизерспун
Как правильно носить гинем?
Гинем любит разгуляться: позвольте ему занять всю площадь вашего платья или костюма.
Подберите подходящие вам по цветотипу оттенки основы гинема.
Откажитесь от аксессуаров и обуви в той же расцветке.
В образе должен быть только один акцент с принтом гинем.
Комбинируйте вещь с гинемом и другим принтом, не нарушая пропорций фигуры — следите за размером клетки.
Читайте больше о стильных принтах:
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