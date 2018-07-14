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10 самых стильных пожилых звезд
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10 самых стильных пожилых звезд 

Домашний очаг 48 минут назад
Фото: Домашний очаг
Секрет идеального, проверенного временем стиля кроется в классическом крое и элегантных аксессуарах. Перед вами рейтинг женщин, чей индивидуальный и роскошный стиль достоин уважения и подражания.
Диана фон Фюрстенберг
Известный американский модельер, которая в далеком 1973 году создала свое знаменитое платье с запахом — wrap dress, предпочитает носить одежду лаконичного силуэта, но не ограничивает себя в цветовой гамме и с удовольствием выбирает яркие цвета.
Дайан Китон
Американская актриса является большой поклонницей мужского стиля и поэтому для повседневной жизни предпочитает шляпы, белые сорочки, строгие пиджаки и оксфорды. Такой гардероб подчеркивает ее женственность и индивидуальность.
Лорен Хаттон
Супермодель и актриса не стесняется своего возраста, прекрасно выглядит и выступает против пластических операций. В 2008 и 2011 годах становилась лицом рекламной кампании молодежных брендов Mango и Hamp;M.
Кармен Делль'Орефиче
Кто сказал, что век моделей недолог? Эта седовласая модель до сих пор выходит на мировые подиумы. Кармен всегда невероятна элегантна, в числе ее модных фаворитов — приталенные жакеты, юбки миди, жемчуг и волосы, собранные в низкий аккуратный пучок.
Айрис Апфель
Экстравагантная бунтарка Айрис разбивает стереотип будто мода существует только для молодежи. Ее яркие, смелые образы всегда обращают на себя внимание. Вдохновение для экспериментов эта «редкая птица моды» черпает в путешествиях.
Мерил Стрип
Известная актриса придерживается довольно консервативных взглядов в одежде, заявляя, что «моя одежда отражает мой характер, а не мимолетные тренды». Свой неповторимый стиль Мерил создает, используя красивые аксессуары, такие как платки, шарфы и клатчи.
Хелен Миррен
Каждый выход актрисы русского происхождения на красную ковровую дорожку производит настоящий фурор. Роскошная фигура, элегантные платья, классические туфли, дорогие украшения и сияющая улыбка позволяют Хелен носить гордое звание «королевы Голливуда».
Джуди Денч
В молодости британская актриса с короткими платиновыми волосами была большой модницей, а сейчас предпочитает удобные и расслабленные образы, которые создают ее неповторимый стиль.
Сигурни Уивер
Звезда фильма «Чужой» находится в прекрасной форме, в этом ей помогают длительные прогулки пешком, плавание, здоровое питание и правильно подобранный гардероб.
Каролина Эррера
Образы модельера и основательницы бренда Carolina Herrera всегда отличаются элегантностью и женственностью. По признанию самой Каролины Эрреры, ее любимая вещь — простая белая рубашка или блуза. Она может стать нарядом для любого случая: делового или повседневного гардероба, а также для выхода в свет.
Фото: GettyImages.
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