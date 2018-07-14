«Осрамиться до девятой пуговицы»: вся правда о русском сарафане

Пытались ли вы когда-нибудь, во время посещения краеведческих музеев, на глаз определить, к какой губернии принадлежит тот или иной костюмный комплекс? На первый взгляд, задача не из лёгких: ткани все одинаково пестрят вышивкой и разнообразие материалов позапрошлого века сбивает с толку. Похожие во всех областях парча, галун, бархат и простое полотно… Однако, есть ключ к разгадке, лежащей на поверхности.

Северная мода

Сарафан как часть костюма особенно часто встречался на русском Севере и в центральном районе. Существует много версий о происхождении этого предмета гардероба. С одной стороны, слово заимствовано из персидского языка и означает «с головы до ног», дело явно идёт о некой длинной одежде. С другой стороны, по форме сарафан напоминает хангерок — излюбленную плечевую одежду из древней Скандинавии. Он представлял собой два полотна с лямками, которые прикалывались к основе крупными металлическими застёжками-фибулами. Имеется у сарафана и множество чисто русских названий: костыч, костолан (Смоленская губ.), дольник, (Вологодская губ.), подол (Мещёра), шубка (Московская губ.)

Так или иначе, с XVII по XX век сарафан имел огромную популярность у русского населения и встречался на всей территории нашей страны, различаясь методами отделки, кроем и качеством ткани. Например на русском Севере (Архангельск, Вологда, Сольвычегодск) преобладали сарафаны из шёлка, набоечной ткани и синего или красного холста.

Традиционный для тех мест косоклинный сарафан можно разложить на полу в виде круга или полукруга. Такой подол в длину достигал семи метров, так что материала отделки требовалось особенно много.

Подкладка часто была плотная и грубая, сермяжная, иногда и вовсе шили на вате. Подол укреплялся дополнительной полосой ткани «пыльником», а иногда имел широкий подгиб. Лямки сзади сходились на так называемой «лягушке», которую либо пришивали отдельно, либо кроили вместе со спинкой. Нередко его носили с «душегреей» («епанечкой»), нагрудной одеждой без рукавов, богато вышитой золотной нитью. Также очень узнаваемы круглые каргопольские покосные сарафаны с необычной белой вышивкой на подолах. В крое они представляли собой прямоугольник со сборкой на груди и лямками. Более поздние образцы имеют отрезной лиф и уже похожи на современные платья.

Гость южан и московитов

Если на севере у сарафана конкурентов не было, то от Москвы до Смоленска он имел куда меньшую славу, уступая место панёвам — поясной женской шерстяной одежде традиционных чёрно-красных тонов. Историки полагают, что и завезён он был вместе с потоком переселенцев-северян. Чаще всего в этих регионах сарафан воспринимался как часть девичьего костюма, которая после свадьбы постепенно покидала гардероб молодой жены.

В этих и более южных губерниях (Рязань, Воронеж) бытовал сарафан без разреза спереди, в отличие от традиционных северных распашных и ложнораспашных, которые застёгивались на множество пуговиц. Отсюда и пошло выражение «осрамиться до девятой пуговицы», т.е. предстать в крайне непотребном виде, как в расстёгнутом до бёдер сарафане.

Ткань часто использовали чёрного цвета, отделывая её полосами барановских ситцев, разнообразными галунами и даже вышивкой. Образ получался яркий, выразительный, его дополняли белым или богато вышитым передником, широким кушаком из разноцветных нитей.

На хребте России

Отдельного внимания заслуживают сарафаны, существовавшие на Урале. Как и в случае с южными регионами, завезены они были северными великорусами, мощная волна переселенцев принесла с собой излюбленный распашной косоклинник, который ещё долго носили уральские казачки. Интересно также, что после раскола церкви Урал стал заселяться старообрядцами. В начале XX века Пермский край уже был ими прекрасно освоен.

Особенность старообрядческой молельной женской одежды состоит в том, что в неё обязательно входит глухой тёмный сарафан с широкой «лягушкой» или вовсе без неё (центральная часть состоит из цельного полотна, перегнутого пополам и слегка подкроенного на плечах). Во многих случаях, при походе в церковь, его даже не подпоясывали, чтобы не обличать талию. Но как же совсем без пояса? Он был завязан прямо на теле или на исподней рубахе.

Запомнив ряд этих замечаний, можно легко угадать родину почти любого отдельно взятого сарафана. Главное — не путать его с «завеской», у которой нет спинки, и различными высокими передниками.