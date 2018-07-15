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Платье летучей мыши, очень странное декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Платье летучей мыши, очень странное декольте и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Очень сексуальные, красивые и привлекательные девушки удивили нас на прошедшей неделе тем, что выглядели очень неудачно. Вы только посмотрите на супермодель Ирину Шейк!
Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид появилась на кинопремьере в мини-платье, в котором была похожа на летучую мышь, обсыпанную блестками.
Ребекка Риттенхаус
Ребекка Риттенхаус тоже выбрала не самое удачное платье, скрывшее все ее изгибы и напоминавшее обивку дивана.
Мишель Монаган
Если хотите изуродовать фигуру, берите пример с Мишель Монаган и надевайте огромное платье с рюшами и глубоким декольте, которое сделает грудь визуально плоской и обвисшей.
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт надела очень странный полупрозрачный комбинезон, сплющивший ей грудь и лишивший ее талии.
Аликс Бенехес
Блестящее платье Аликс Бенехес странной формы выглядело как безвкусная шуршащая упаковка для цветов.
Марли Флин
Наряд Марли Флин в стиле инь и ян нас тоже не впечатлил. Короткое платье с черно-белым принтом и широкими рукавами явно полнило Марли и вообще выглядело довольно странно.
Ирина Шейк
Ирина Шейк, недавно ставшая мамой и начавшая экспериментировать со стилем, из супергорячей сексуальной модели превратилась в домохозяйку в не самых удачных нарядах на красных дорожках. Надеемся, это не надолго.
Бар Рафаэли
Еще одна горячая модель Бар Рафаэли тоже удивила нас выбором наряда на прошедшей неделе. В этом старомодном платье с широкими плечами 33-летняя израильская красотка смотрелась лет на десять старше.
Руни Мара
Бабушкино платье со странными воланами, разрезами и вставками не красило Руни Мару, которая обычно появляется на красных дорожках в дерзких, стильных и сексуальных образах. Явный промах, особенно для такой интересной девушки с необычным стилем и отличным вкусом.
Меган Маркл
Меган Маркл появилась на крестинах принца Луи в платье и шляпе цвета хаки, которые сыграли с ней злую шутку. Смуглая кожа супруги принца Гарри не вынесла соседства с этим оттенком зеленого и «позеленела», слившись с нарядом. В итоге в Сети Меган сравнили с лягушкой…
Фото: globallookpress, eastnews
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