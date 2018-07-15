Белая подводка, канареечные тени и другие тренды в летнем макияже: разбираем на примере звезд

Когда не терпится привнести в свой образ что-то новое, советуем начинать эксперименты с макияжа. Лучшие look'и звезд с красных ковровых дорожек и подиумов мировых Недель мод, а также новые краски и техники макияжа, которые ты непременно должна попробовать в оставшуюся половину лета, — в нашем материале!

Белая подводка

Выделять глаза белоснежной или сияющей подводкой стало главным трендом в один миг. Все началось со сногсшибательного образа Марго Робби с премьеры киноленты «Тоня против всех» в Лондоне, а после ее эксперимент подхватили и другие звезды.

Конечно, самое знаменательное модное событие — ночь Met Gala — не обошлось без уникальных бьюти-образов, в которых фантазия голливудских визажистов пошла гораздо дальше классических стрелок в белом цвете. Так, макияж Тессы Томпсон больше напоминал картографическую разметку, однако столь смелые вариации вполне уместны на ежегодном празднике костюмов, который устраивает Метрополитен-музей.

Желтые тени

Канареечные тени — самый необычный тренд этого лета. Сравнить его мы можем разве что с синими перламутровыми тенями из 90-х. Однако, в отличие от небесно-голубых цветов, желтые тени идут абсолютно всем и смотрятся невероятно как на совсем смуглой коже, так и на белоснежках.

Только взгляни на образ Зендаи на премьере фильма «Величайший шоумен», ее запоминающийся наряд бабочки был гармонично дополнен визажистами желтыми тенями и аккуратным пучком. Впрочем, как оказалось, канареечные тени уместны не только в сочетании со столь экстравагантным нарядом. Главный мейкап-трендсеттер Марго Робби на премьере фильма «До свидания, Кристофер Робин » показала, как создать романтичный образ с самым хитовым цветом теней этого сезона.

Эффект мокрых губ Влажный блеск — главный тренд в макияже губ на оставшуюся часть лета. Сияющие и мерцающие текстуры освежают образ и придают ему легкости и воздушности. Однако стоит признать, что блески с глянцевым финишем — те еще строптивые ребята. Одно дуновение ветерка, и твои волосы уже прилипли к губам.

Кроме того, стоит признать, что блески не столь долговечны, как, к примеру, матовые помады. В конце концов, чем только не пожертвуешь ради стильного макияжа.

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Фото:Getty Images, Global Look Press, Shutterstock