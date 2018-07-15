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Кейт Миддлтон упрекнули в плагиате наряда Меган Маркл
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Кейт Миддлтон упрекнули в плагиате наряда Меган Маркл 

Экспресс-газета 1 час назад
Кейт Миддлтон упрекнули в плагиате наряда Меган Маркл Герцогиня Кембриджская посетила тенистый турнир в платье, которое очень похоже на модель из гардероба жены принца Гарри. 15 июля в Британии прошел финал турнира Уимблдона. Герцогиня Кембриджская является патроном Уимблдонского клуба, поэтому она чемпионат по теннису. На спортивное мероприятие Кейт Миддлтон пришла в желтом платье Dolce&Gabbana. Наряд сел точно по фигуре герцогине и восхитил британцев ярким цветом. Гардероб Кейт состоит преимущество из платьев пастельных оттенков, а тут насыщенный желтый цвет.
Поклонники королевской семьи обратили внимание на сходство платья герцогиня Кембриджская с платьем герцогини Сассекской, в котором она неделю назад предстала на встрече молодых лидеров из стран Содружества. Британцы считают, что яркая Меган подала пример скромной Кейт и та решилась на эксперимент. Фасон нарядов жен принцев похоже не только цветом, но и фасоном: сидят четко по фигуре. К тому же у нарядов практически одна длинна — миди. Правда, дизайнеры разные. Наряд Маркл создал Brandon Maxwell «Турнир Миддлтон посетила вместе со своим супругом принцем Уияльмом. Многодетным родителям удалось выбраться из дома и провести время вместе», — пишет портал Woman.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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