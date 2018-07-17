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Оценена расточительность Меган Маркл
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Оценена расточительность Меган Маркл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Подсчитана сумма, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.
В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera. По данным издания, общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.
Так, например, наряды для двухдневной поездки в Ирландию, которая состоялась 10 и 11 июля, обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Меган Маркл переодевалась по три раза в день.
В среду, 11 июля, жену принца Гарри сфотографировали в сером платье Rolan Mouret с вырезом и в классических туфлях-лодочках Manolo Blahnik. Внимание поклонников привлекли очертания бюстгальтера Маркл, которые они заметили под серым облегающим нарядом. Пользователи Twitter наводнили соцсеть постами о неправильно подобранном белье.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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