Жасмин призналась, что носит только бесплатные платья

О роскошном гардеробе певицы Жасмин в шоубизнесе ходят легенды. На платья звезда никогда не жалела никаких денег: за понравившуюся вещицу могла выложить, не мелочась, и пару миллионов рублей. Но сейчас артистка вынуждена затянуть пояс: в последнее время она носит платья неизвестных дизайнеров, которые ей предоставляют бесплатно.

О своей любви к красивым вещам Жасмин всегда рассказывала охотно. В ее гардеробе есть много дорогой одежды от именитых дизайнеров. Особую страсть артистка питала к сумочкам. Поговаривают, что общая стоимость ее легендарной коллекции составляет несколько десятков миллионов рублей. Благо любимый супруг — молдавский чиновник и бизнесмен Илан Шор — позволял жене вольности и не контролировал расходы во время шопинга. Судя по всему, сейчас кризис добрался и до нее.

— Сейчас подхожу к вещам более разумно, — говорит певица. — Мало что покупаю. Если я понимаю, что эта вещь не на один-два раза, что она будет работать, то мне не жалко отдать за нее большие деньги. Но такие покупки совершаю очень редко. В основном это касается повседневных вещей.

Многие считают, что затянуть пояс Жасмин вынуждена из-за мужа Илана, у которого неожиданно начались проблемы с законом в Молдавии, где он живет. Но артистка уверяет: дело в другом. У нее самой изменилось мировоззрение, поэтому сорить деньгами она считает лишним.

При этом Жасмин четко осознает, что появляться дважды в одном и том же в светской тусовке считается дурным тоном. Она долго ломала голову над тем, как не прослыть среди своих коллег белой вороной. Выход артистка нашла. Теперь Жасмин обращается к неизвестным дизайнерам с просьбой, чтобы те предоставили ей наряды бесплатно за рекламу в социальных сетях.

— В последнее время я очень часто работаю по бартерной системе, — откровенничает звезда. — Понимаю: если постоянно что-то покупать, то будет уходить много денег. Второй раз действительно уже надевать нельзя. Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают. Эти люди очень талантливые и дают платья для выходов в свет бесплатно.

Отказалась звезда от покупки антиквариата, а также походов в рестораны. Жасмин уверяет, что из-за этого она совсем не переживает. Более того, она научилась в своей новой жизни находить позитивные моменты.

— В рестораны я теперь действительно выбираюсь крайне редко, если только с друзьями и если есть свободное время, — продолжает Жасмин. — В основном питаюсь дома. Недавно, например, мы приготовили всей семьей шашлыки и были очень довольны, потому что прекрасно провели время.

Единственное, от чего не может отказаться певица, так это от роскошного отдыха. На днях артистка снова отправилась на море в компании младших детей — дочери Маргариты и сына Мирона. Уже вторую неделю Жасмин нежится на солнышке вдали от столичной суеты.

— На отдыхе Маргаритке на месте не сидится, все время тянет меня покататься на чем-нибудь скоростном или полетать, — говорит звезда. — Я в детстве тоже бесстрашная была: где самые высокие горки, там я. С возрастом восторг от экстрима отходит на второй план. Многие мои подружки тоже боятся экстрима. А гример однажды вообще чуть меня не прокляла, когда после сольного концерта в Тель-Авиве мы выбрались на аттракционы и я повела ее сразу же на самую страшную американскую горку с мертвыми петлями.