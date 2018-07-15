Стеганый жакет и лодочки: Мелания Трамп в идеальном образе для прохладной погоды

Тур Дональда и Мелании Трамп по Великобритании продолжается. После встречи с королевой Елизавтой II в Виндзорском дворце президент США и первая леди прибыли в Шотландию, где их встретили массовыми протестными движениями против политики Трампа. С трапа самолета Мелания спускалась в идеальном подобранном комплекте, впрочем как всегда. К переменчивой шотландской погоде она была более чем готова: стеганый жакет Burberry цвета хаки, укороченные бежевые брюки, лодочки на каблуках и коричневая сумка Hermes Birkin.