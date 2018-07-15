Платье-комбинация и сандалии: Роузи Хантингтон-Уайтли на прогулке с сыном Джеком 

Сейчас Роузи Хантингтон-Уайтли находится в декретном отпуске и наслаждается материнством: в прошлом июне она родила первенца от своего давнего возлюбленного актера Джейсона Стэйтема. Модель не часто выкладывает фото сына Джека в своем Instagram, стараясь скрыть малыша от посторонних глаз. Но от вездесущих лос-анджелесских папарацци не скрыться. Они подловили молодую маму на прогулке с маленьким Джеком. Папы поблизости мне оказалось. Роузи выбрала простой и удобный образ: легкое длинное платье с ремешком на талии, сандалии и сумка Gucci на тонкой цепочке.