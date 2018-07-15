5 летних образов в деловом стиле, которые заставят коллег вам завидовать

Футболка + юбка + блейзер

Нужно быстро собраться на работу, но при этом хочется выглядеть стильно? К комплекту из футболки и плиссированной юбки добавляем блейзер. Стоит отдать предпочтение жакету со сдержанным геометрическим принтом или украсить однотонную модель поясом. Платье + футболка

Образ, состоящий из платья и надетой снизу футболки, — сочетание, которое полюбили еще в 90-е. Такой прием — находка для офиса, потому что позволяет превратить откровенный сарафан в скромный и уместный аутфит на каждый день. А вечером можно снять футболку и пойти на свидание или на презентацию. Платье

Жаркий сезон — самое подходящее время достать из гардероба изящные и удобные платья миди. Предпочтительны платья-рубашки: они смотрятся строго и идут всем без исключения. Но если у вас не особо строгий дресс-код, то можно экспериментировать. В образ обязательно нужно включить трендовые аксессуары: мюли, сумки-тоут и аккуратные серьги с жемчугом. Подобрать платье в длине миди для делового образа вы можете в бутике дизайнера Маши Горячевой. Платье-рубашка с флористическим принтом и нежно-голубое платье выгодно подчеркнут достоинства фигуры.

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Джинсы + блуза

Неплотные джинсы с блузкой из дышащей ткани — отличный вариант. Такой аутфит впишется в женский летний деловой стиль. Завершить образ лучше всего маленькой сумкой и актуальной летней обувью, например, эспадрильями или однотонными слайдерами. Брюки + футболка

В пятницу, когда позволен расслабленный дресс-код, вам пригодятся джинсы и футболка. Такой комплект будет уместен в летнее время, особенно в дополнении с классическими лодочками или открытыми мюли. Если в офисе правила достаточно демократичны, то можно сделать ставку на футболки с остроумными принтами. Главное — не перестараться. Футболки с принтами и надписями, которые идеально сочетаются с джинсами, вы можете приобрести в магазине Sportalm.

Футболка «Эксо» в Sportalm, от 11 700 руб.,

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Футболка «Прийя» в Sportalm, от 8 190 руб.,

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Хлопковая блуза с вышивкой Charuel, цена 2 990 руб. Узнай больше о летних трендах:

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