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5 летних образов в деловом стиле, которые заставят коллег вам завидовать
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5 летних образов в деловом стиле, которые заставят коллег вам завидовать 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Футболка + юбка + блейзер
Нужно быстро собраться на работу, но при этом хочется выглядеть стильно? К комплекту из футболки и плиссированной юбки добавляем блейзер. Стоит отдать предпочтение жакету со сдержанным геометрическим принтом или украсить однотонную модель поясом. Платье + футболка
Образ, состоящий из платья и надетой снизу футболки, — сочетание, которое полюбили еще в 90-е. Такой прием — находка для офиса, потому что позволяет превратить откровенный сарафан в скромный и уместный аутфит на каждый день. А вечером можно снять футболку и пойти на свидание или на презентацию. Платье
Жаркий сезон — самое подходящее время достать из гардероба изящные и удобные платья миди. Предпочтительны платья-рубашки: они смотрятся строго и идут всем без исключения. Но если у вас не особо строгий дресс-код, то можно экспериментировать. В образ обязательно нужно включить трендовые аксессуары: мюли, сумки-тоут и аккуратные серьги с жемчугом. Подобрать платье в длине миди для делового образа вы можете в бутике дизайнера Маши Горячевой. Платье-рубашка с флористическим принтом и нежно-голубое платье выгодно подчеркнут достоинства фигуры.
Платье «Сафари» от Маши Горячевой,
от 22 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​
Платье «Маркиза» от Маши Горячевой,
от 19 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​
Джинсы + блуза
Неплотные джинсы с блузкой из дышащей ткани — отличный вариант. Такой аутфит впишется в женский летний деловой стиль. Завершить образ лучше всего маленькой сумкой и актуальной летней обувью, например, эспадрильями или однотонными слайдерами. Брюки + футболка
В пятницу, когда позволен расслабленный дресс-код, вам пригодятся джинсы и футболка. Такой комплект будет уместен в летнее время, особенно в дополнении с классическими лодочками или открытыми мюли. Если в офисе правила достаточно демократичны, то можно сделать ставку на футболки с остроумными принтами. Главное — не перестараться. Футболки с принтами и надписями, которые идеально сочетаются с джинсами, вы можете приобрести в магазине Sportalm.
Футболка «Эксо» в Sportalm, от 11 700 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40​
Футболка «Прийя» в Sportalm, от 8 190 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40​
Хлопковая блуза с вышивкой Charuel, цена 2 990 руб. Узнай больше о летних трендах:
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