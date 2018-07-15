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Художница показала, как бы выглядели диснеевские принцессы в
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Художница показала, как бы выглядели диснеевские принцессы в 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Золушка обедает пиццей, Белоснежка делает селфи, а Жасмин идет в йога-центр…
Иллюстратор Дарья, которая ведет Instagram под ником dariart. art, воссоздает образы диснеевских принцесс, если бы они существовали в реальности. Причем делает это так умело, что в каждой героине, мы уверены, любая современная девушка найдет себя. Особенно впечатляют наряды и прически мультперсонажей.
Так, Покахонтас, по представлению художницы, в нашем мире вряд ли бы носила длинные волосы до поясницы, укоротив их до модной в этом сезоне длины чуть ниже плеч. А еще она, скорее всего, ходила бы на всевозможные летние фестивали. Ведь, как мы помним, энергии у нее хоть отбавляй! К тому же на подобных мероприятиях можно во всей красе продемонстрировать идеальную фигуру, надев мини-юбку и микротоп.
А вот Золушка-домоседка, скорее всего, проводила бы выходные дома за просмотром сериалов с пиццей. В лохмотьях героиня точно бы не ходила. Модные скинни на высокой талии, футболка и кеды — вот ее одежда для casual-образа.
Публикация от Daria Illustrator (@dariart.art)
5 Апр 2018 в 12:51 PDT  Тем временем Аврора, которая очень любит поспать, по утрам варила бы себе кофе. И пила бы его, конечно, с диетическими панкейками. Есть вероятность, что героиня носила бы дома розовую пижаму и пела хиты любимой радиостанции. Так бы ее настроение после пробуждения точно повысилось!
Белоснежка — настоящая кокетка и модница. По мнению Дарьи, она бы тщательно подбирала себе гардероб и, конечно, фотографировала свой лук в отражении зеркала.
Если бы в нашей реальности существовала подруга Алладина Жасмин, то она бы точно занималась йогой. Иначе откуда у нее такая гармония с собой и философский склад характера?
При этом Ариэль все свободное время проводила бы на пляже. Или, по крайней мере, на ближайший возле дома набережной. А еще у нее могла бы быть татуировка рыбки на плече. Мило, не правда ли?
Смотрите рисунки других диснеевских принцесс в галерее ниже.
Золушка
Рапунцель
Белоснежка
Тиана
Покахонтас
Мерида
Жасмин
Аврора
Моана
Ариэль
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