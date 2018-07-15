Меган Маркл потратит на гардероб в 8 раз больше, чем Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон периодически появляется на публике в Zara и Marks & Spencer и даже не стесняется носить вещи не по одному разу, как это принято у знатных особ, а по два и даже три (вспомнить хотя бы платье, в котором Кейт была на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри ). Но несмотря на любовь к масс-маркету, за 2017 год она потратила 160 тысяч долларов на наряды от именитых дизайнеров.

Герцогиня Сассекская имеет все шансы переплюнуть Кейт. По некоторым расчетам она уже потратила на наряды внушительную сумму, и если так пойдет дальше, то к концу года расходы на гардероб превысят 1 миллион долларов, ведь Меган предпочитает платья от Dior, Givenchy, Prada. В своем первом официальном туре по Ирландии в качестве герцогини за один день она сменила несколько образов, общая стоимость которых 30 тысяч долларов. Похоже, кто-то очень хочет стать иконой стиля.