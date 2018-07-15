Эффект бабочки в макияже: советы визажиста 

«Один из главных трендов весны носит романтичное название „эффект бабочки“, — рассказывает визажист салона Beauty Corner Екатерина Слепцова. — И звучит, и выглядит красиво, только вот для того, чтобы воплотить его в жизнь, витать в облаках точно не стоит». Речь, конечно, идет о макияже глаз — выразительном, очень размашистом, с необычными переходами цвета. Самое важное — не бояться широких движений (проводите кисточкой даже под бровью) и смешения цветов. А вот без туши можно обойтись или же выбрать ту, что смотрится максимально естественно.