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Эффект бабочки в макияже: советы визажиста
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Эффект бабочки в макияже: советы визажиста 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
«Один из главных трендов весны носит романтичное название „эффект бабочки“, — рассказывает визажист салона Beauty Corner Екатерина Слепцова. — И звучит, и выглядит красиво, только вот для того, чтобы воплотить его в жизнь, витать в облаках точно не стоит». Речь, конечно, идет о макияже глаз — выразительном, очень размашистом, с необычными переходами цвета. Самое важное — не бояться широких движений (проводите кисточкой даже под бровью) и смешения цветов. А вот без туши можно обойтись или же выбрать ту, что смотрится максимально естественно.
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Женский форум
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