В тренде: сапоги в ковбойском стиле

Многие online магазины уже вовсю заполняют виртуальные полки коллекциями осень-зима 2018/19, где и можно отыскать трендовые новинки сезона. Проанализировав коллекции дизайнеров (Calvin Klein, Miu Miu, Dior), мы пришли к выводу, что сапоги в ковбойском стиле — настоящий must have этой осени. Креативные директора люксовых марок, а также дизайнеры магазинов масс-маркета потрудились на славу: перед нами множество различных вариантов, которые помогут в создании стильных образов.

Высокие сапоги

Это настоящий statement piece, в котором пройти по улице незамеченной будет просто невозможно. Носите такие сапоги с платьями миди и кожаной курткой. И, как атм говорят, русская женщина и коня на скаку остановит… Лучше это делать в таких вот сапогах!

Золотые полусапоги

Если вдруг сезон свадеб у вас сдвигается на сентябрь или октябрь, то мы нашли идеальную обувь для подружки невесты. Самой стильной подружки. Да и вообще потом в таких ходить на важные мероприятия и даже просто на работу — милое дело.

Черные

Эта модель — самый безопасный вариант. Вы, вроде, и трендам следуете, и ничего такого из ряда вон выходящего не надеваете. Носите их с джинсами и платьями.

Ботильоны-носки

Второе дыхание в этом году полюбившиеся нам в прошлых сезонах ботильоны-носки. В этот раз они предстают в модернизированной форме: со скошенным каблуком, заостренным носом и эффектом потертости. Уверены, что ковбои от таких сапог пришли бы в восторг. Мы то уж точно!

Челси

Знаменитые ботинки челси с резинкой по бокам пришлись по вкусу Рафу Симонсу. Поклонник американской культуры и моды, конечно, решился их немного видоизменить. Получилась нереально крутая модель голубого цвета с квадратным мысом, на котором красуется металлическая деталь, и маленьким скошенным каблуком.