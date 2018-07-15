Мелания Трамп выбрала для званного ужина в Лондоне платье, как у принцессы Дианы

В первый день официального визита президентской четы в Великобритании устроили званный ужин. Гостей встретили премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и ее супруг Филипп. Для светского выхода Мелания выбрала лимонное платье J.Mendel. По информации СМИ, модель в пол была сшита специально для этого визита, так как нежно-желтый — один из любимых цветов Елизаветы II . Некоторые из комментаторов в Сети сравнили наряд Первой леди с образом диснеевской принцессы Белль из «Красавицы и чудовища». Другие же отметили сходство с одним из знаковых выходов принцессы Дианы.