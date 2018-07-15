Гид по скидкам: что купить на распродажах прямо сейчас

Сандалии в Farfetch

Сандалии с отделкой из меха, MARNI, цена: 22 996 руб. вместо 38 327 руб.

Сандалии являются неотъемлемой частью любого летнего гардероба, а на Farfetch сейчас можно найти оригинальную пару с хорошей скидкой.

Купальники на ASOS

Слитный купальник в бандажном стиле с заклепками, PrettyLittleThing, цена: 1 490 руб. вместо 2 990 руб.

Какое лето без пляжа? А какой пляж без купальника? Самое время найти свой идеальный купальник, чтобы во время отдыха выглядеть превосходно.

Льняная одежда в Butik

Двубортный льняной пиджак в полоску, SCOTCH&SODA, цена: 10 143 руб. вместо 14 490 руб.

Одежда из натуральных материалов прекрасно подходит для лета — она легкая, дышащая и комфортная. Сейчас на сайте Butik действуют отличные скидки на льняную одежду.

Джинсы в Mango

Джинсы relaxed Vintage, цена: 1 999 руб. вместо 3 999 руб.

Предмет гардероба, который нужен в любой сезон, — это джинсы. В Mango огромное разнообразие моделей из денима, каждая модница найдет среди них что-то по вкусу.

Солнцезащитные очки на Lamoda

Очки солнцезащитные, Polaroid, цена: 2 570 руб. вместо 4 299 руб.

Запоминающиеся и по-настоящему стильные образы всегда дополнены правильными деталями. Акцентом могут стать солнцезащитные очки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Платья на Shopbop

Платье Germaine, цена: 9 261 руб. вместо 18 585 руб.

Мини, миди и макси, с цветочным и графическим принтом, с оборками и разрезами — платья на любой вкус можно найти на распродаже в Shopbop.

Костюмы в 12storeez

Костюм, джемпер с юбкой, цена: 9 980 руб. вместо 13 980 руб.

Юбочные и брючные костюмы можно смело поставить в один ряд с универсальным маленьким черным платьем. Купив подобранный по фигуре костюм, вы получите палочку-выручалочку в виде готового образа практически для любого случая.

Брюки в Tom Tailor

Брюки, Slim Mia, цена: 3 498 руб. вместо 4 999 руб.

Брюки из легкого материала станут незаменимой вещью во время долгих летних прогулок. Если брюки с принтом сочетать с базовым топом, то получится удачный образ на каждый день.

Сумки в Topbrands

Сумка с ручками из натуральной кожи, CHIARA FERRETTI, цена: 6 300 руб. вместо 9 000 р.

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Мужские плащи в Memranashop.ru Плащ DIDRIKSONS, Membranashop.ru, цена: 11 120 руб. вместо 13 900 руб., заказать: +7 (800) 333-16-20 Плащ является универсальной и неотъемлемой вещью любого гардероба. Самое время приобрести себе удобную модель по привлекательной цене в интернет-магазине Membranashop.ru.

Кожаные куртки в Didmarko

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Мужские кожаные куртки в Pretender

Кожаная куртка в Pretender, цена: 29 000 руб. вместо 35 000 руб., заказать: +7 (903) 144-40-80 Качественная куртка из натуральной кожи должна быть в гардеробе каждого мужчины. Успейте приобрести куртки из кожи буйвола в магазине Pretender по выгодной цене. Модель на фото выполнена в единичном экземпляре.

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