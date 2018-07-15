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Платье-терапия от швеи, сшившей 10 000 платьев: youtube-канал недели
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Платье-терапия от швеи, сшившей 10 000 платьев: youtube-канал недели 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
О ведущей канала
«Меня зовут Юлия, я платье-терапевт из Киева. Почему терапевт? Потому что платьями можно лечить! Все представительницы прекрасного пола со мной согласятся, — пишет героиня нашей сегодняшней рубрики. — Если платье красиво сидит по фигуре, то настроение сразу поднимается. А ещё некоторые фасоны платьев умеют оптически уменьшать размер талии и бедер, я очень люблю такие фасоны — они лучше других могут «вылечить».
Я шью на продажу с 2005 года, за это время пошила более 10.000 (десяти тысяч!) платьев и каждую неделю эта цифра увеличивается. Все платья ручной работы, сшиты в моей домашней мастерской. Мой девиз: «Неважно, как вы работаете — по строгим законам методик, по личному опыту или интуиции. Главное — результат».
О чём этот канал
«Я не шью на заказ, но с радостью делюсь своим опытом и знаниями (см. мой плейлист «Как шить без выкройки? Уроки шитья из личного опыта»), — пишет Юлия. В этом плейлисте — больше полутора сотен видео с идеями и мастер-классами по шитью платьев, блузок, юбок, брюк, по различным узлам, лайфхакам и так далее.
Базовая основа платья на любую фигуру. Простой способ построения выкройки на ткани
Туника из шифона без выкройки. Московский шов. Обработка шифона
Как сшить комбинацию? Без выкройки за 15 минут
Начинающим рекомендуем обратить внимание на плейлист с видео-уроками кройки и шитья для новичков, плюс — на подборку о швейном оборудовании. В отдельные плейлисты собраны идеи для платьев, рабочие моменты пошива авторских платьев Юлии (видео, анонсирующие сами платья, которые можно купить, тоже собраны в подборку), рассказы о материалах, которые автор использует для своих моделей, и советы для тех, кто шьёт для себя и на продажу.
Как начать шить и кроить? Необходимые инструменты для шитья
Как снять мерки с самой себя самостоятельно?
Как хранить кучу ткани? Лайфхак
Кому будет интересен этот канал?
Если вы уже профи в шитье или только думаете о том, чтобы начать познавать это мастерство, если вы шьёте только для себя и близких или выполняете заказы и шьёте на продажу, загляните на канал «Платье-терапия». Эта обширная подборка содержательных, подробных и понятных видео будет полезна и интересна и новичкам, и опытным мастерицам. Помимо непосредственно швейных мастер-классов и лайфхаков вы наверняка сможете найти тут массу идей канал и помогает в работе, и пробуждает вдохновение.
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Женский форум
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