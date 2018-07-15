Мы за ценой не постоим. Что собирают коллекционеры пивной атрибутики

Футбол без пива невозможен, скажут фанаты со стажем. Но есть категория людей, которых в этой связке интересуют совсем другие вещи… И сейчас для них — раздолье.

Авторское право нарушать нельзя. Особенно если это касается такой серьезной организации, как ФИФА, особенно накануне чемпионата мира. Но на Моршанском пивоваренном заводе, что в Тамбовской области, об этом, видимо, не догадывались и аккурат к ЧМ выпустили известный сорт пива, разместив на этикетке символ этой солидной организации, отвечающей за самый популярный в мире спорт…

Кара в лице представителей антимонопольной службы долго ждать себя не заставила — они пришли на предприятие практически сразу после того, как пиво поступило в продажу. И возбудили дело по статье «недобросовестная конкуренция». Пришлось в срочном порядке отзывать из магазинов продукцию, а все заранее заготовленные этикетки пустили под нож.

Сразу после этого за бутылками моршанского пива, которые успели продать, начали охоту коллекционеры пивной атрибутики. И наиболее удачливые из них теперь гордо демонстрируют своим коллегам по хобби те самые «моршанские» этикетки, мгновенно ставшие раритетными.

Убежденный самопийца

Способ коллекционирования каждый из членов клуба выбирает для себя сам.

— К примеру, есть такие принципиальные люди, которые ни за что не возьмут в коллекцию этикетку, если собственноручно не сняли ее с бутылки, — говорит Шамов. — То же самое и с пробкой: она не будет представлять для человека интерес, если он не открыл бутылку самостоятельно. Некоторые и открывашки по тому же принципу собирают. Мы таких упертых между собой называем «самопийцами».

Раз в два года самые заядлые пивные коллекционеры из 80 стран мира собираются на международный съезд. По взаимной договоренности каждый раз съезд проводится на разных континентах.

— Например, в прошлом году мы встречались в Польше, то есть в Европе, — говорит Шамов. — А в 2019-м страной сбора назначена Аргентина, то есть Южная Америка.

Кстати, подобные клубы есть во многих странах постсоветского пространства — на Украине и в Прибалтике. Многие коллекционеры знают друг друга не один десяток лет.

— Раньше, когда не было интернета, мы друг другу письма писали, — вспоминает Владимир Полежаев . — Помню, кроме этикетки вкладывали в конверт еще и марку дополнительную, чтобы тебе в обмен что-то прислали. А сейчас стало гораздо проще пополнять коллекцию с помощью глобальных аукционов. Там можно купить практически все — были бы деньги.

Тем ценнее

Самая ценная пивная атрибутика, конечно же, старинная. Этикетки столетней давности — это уже исторический документ.

— У меня есть экземпляры этикеток, которых нет ни у кого в мире, — говорит один из старейших российских коллекционеров Юрий Шнейдер. — Я ведь начинал собирать их очень и очень давно. Поэтому в моей коллекции — точную цифру я даже назвать не могу, несколько сотен тысяч — есть этикетки с первых бутылок пива, которые начали выпускать в России.

У всех коллекционеров есть специализация. Например, Шнейдер собирает только этикетки русского и советского пива. А еще значки с пивной атрибутикой. Их у него почти три тысячи.

— Насчет цены сказать что-либо затрудняюсь Она по-разному складывается, — говорит Шнейдер. — К примеру, лет 10 назад мне предложили значок 1929 года, который выпустили совместно три советских пивзавода. Просили за него 25 долларов. Я сказал, что подумаю. Но пока раздумывал, значок ушел. А через некоторое время мне его снова предложили — за 200 долларов.

Мысль о том, что цена на пивную атрибутику среди коллекционеров складывается спонтанно, подтвердил и Полежаев, в коллекции которого около ста тысяч этикеток (правда, не только пивных, но и других напитков, в том числе и крепкого алкоголя).

— Точную цифру назвать не могу, — говорит он. — Я еще не всю коллекцию компьютеризировал.

Как говорит Владислав Шамов, даже интернет-аукционы не особенно влияют на ценовую политику. Человек нередко готов выложить за пробку или кружку гораздо больше ее реальной стоимости только потому, что собирает определенную тематическую коллекцию.

— Самую дорогую пивную этикетку я приобрел за 7 тысяч рублей, — рассказывает Владислав. — Она старинная, столетней давности. В этом и ее ценность.

Высокая миссия

Сами члены ККПА считают, что они выполняют своеобразную роль музейщиков — собирая и приумножая в своих коллекциях предметы пивной атрибутики, они сохраняют историю пивоваренного дела. Тем более что отраслевых музеев с каждым годом становится все меньше.

— Боюсь ошибиться, но сейчас их в стране всего три, и один из них в Москве, — говорит Владислав Шамов. — Когда-то свой музей имело каждое пивоваренное предприятие страны. Но времена меняются, и история отечественного пивоварения теперь интересна даже не ценителям пенного, а лишь коллекционерам.

ГЛОССАРИЙ

Бирофилия — коллекционирование всего, что связано с пивом;

Алкоминималистика — коллекционирование маленьких емкостей с алкоголем, сувенирных бутылочек;

Кервалабелофилия — коллекционирование пивных этикеток;

Тегестология — коллекционирование подставок под пивные кружки — бирдекелей;

Тегестофилия — коллекционирование разных сортов пива.

Эфилабелофилия — коллекционирование этикеток от винных бутылок.

ЗА ЧЕМ ОХОТЯТСЯ НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

Не лишний билетик

Катарский болельщик и инженер по телекоммуникациям Мохаммед Абделатиф настоящий футбольный фанат — он предоставил около 100 билетов на ЧМ по футболу из личной коллекции для тематической выставки в ГУМе. Помимо билетов место нашлось и футбольным сувенирам, мячам и бутсам.

Тысяча значков

Один из домов в Петербурге смело можно назвать музеем. В нем собраны сотни программок к матчам «Зенита» , тысячи значков, справочники, изданные в разных городах СССР, огромное количество книг по футболу. Все это принадлежит пенсионеру Владимиру Фалину.

Накопил на Зидана

В Белоруссии студент потратил 15 тысяч долларов на коллекцию футбольных маек — это более двух сотен футболок сборной Франции и лондонского «Арсенала». Среди коллекции оригинальная майка Зидана из лимитированной серии.

Во имя любимого «Факела»

Дмитрий Самойлов , который болеет за воронежский «Факел», коллекционирует футбольные программки. У него их уже тысяча. Ценность коллекции Дмитрия в том, что первые программки датируются 1961 годом, когда клуб имел другое название — «Крылья Советов». Многие программки он покупал на аукционах. За самую дорогую отдал 10 тысяч рублей.

Единственная коллекция в мире

Бразилец Рикардо Морейра прославился в России потому, что болеет не только за национальную сборную, но и за… Россию. Как доказательство — фантастическая коллекция футболок, по которым можно отследить эволюцию формы сборных Советского Союза и России на протяжении более чем столетней истории — с Олимпиады 1912 года в Стокгольме! Сегодня у него 146 футболок. Это единственная такая коллекция в мире.