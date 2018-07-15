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Наталья Водянова в платье Louis Vuitton на финале Чемпионата мира по футболу
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Наталья Водянова в платье Louis Vuitton на финале Чемпионата мира по футболу
Harper’s Bazaar
1 час назад
Женский форум
Фото:
Harper’s Bazaar
Кубок мира на поле главной арены России вынесли победитель мирового первенства 2014 года в составе команды Германии
Филипп Лам
и
Наталья Водянова
в золотом платье
Louis Vuitton
.
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