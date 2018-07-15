Что дарить на оловянную свадьбу

10 лет семейной жизни — большой юбилей и очень серьезная дата для каждой семьи. Это достаточно долгий срок, который говорит о том, что пара пережила многие испытания и доказала свои чувства, но в то же время это и не слишком большой период жизни, а значит дальше — многие годы семейного счастья. Свадьба 10 лет — какая это свадьба, как ее праздновать, что дарить?

10 лет совместной жизни: название и символ свадьбы

Десятилетний юбилей семейной жизни в народе прозвали оловянной свадьбой, или розовой. Почему именно олово, ведь это не самый крепкий металл? Все дело в том, что олову присуща гибкость. А ведь именно 10 лет — это знак того, что супруги прошли вместе достаточно длинный путь; прошли через все препятствия и сложности, которые неизменно возникают на первых годах семейной жизни. Олово символизируют гибкость семейных отношений: супруги научились договариваться, понимать друг друга, слышать друг друга, чтобы находить выход из любых запутанных ситуаций.

Таким образом, свадьба 10 лет — это праздник уже крепких и проверенных, но в то же время трогательных чувств. Если говорить о том, какая это свадьба по атмосфере и что на нее дарить, то это красивый и романтичный праздник в розовом цвете и обилии цветов.

yandex_ad_1 Название «розовая свадьба» символизирует розу — самый красивый и романтичный цветок в мире. Народная мудрость говорит этим о том, что в семейных отношениях после 10 лет совместной жизни все еще остается место для романтики и влюбленности.

Именно поэтому свадьба 10 лет — это юбилей в розовом цвете. Мы узнали, какая это свадьба, теперь рассмотрим, как ее праздновать, оформлять и что дарить. Главный цвет этого юбилея — розовый, поэтому одежда, оформление интерьера, где будет праздник, цветы — все должно быть выполнено в нежной цветовой гамме. Это не обязательно розовый, но и все пастельные оттенки.

По традиции десятилетний период семейной жизни празднуется с размахом, поскольку это первый большой юбилей в жизни семьи. Это значит, что следует продумать все детали — дизайн, оформление, и подобрать хороший подарок.

Как праздновать оловянную свадьбу

Розовая свадьба ассоциируется с нежностью, мягкими оттенками, романтикой. Поэтому по традиции зал для торжества оформляют в розовой или пастельной цветовой гамме. Обязательно обилие цветов, причем, как уже понятно, царица цветов должна быть главной.

Зал оформляют не только букетами роз, но и розовыми лепестками. Обычно меню на десятилетний юбилей составляют легкие блюда, много сладостей. Подают розовое вино.

Розовый цвет присутствует и в одежде супругов, особенно невесты. По традиции невесты на эту свадьбу надевают не белое, а розовое платье. Если же вы предпочитаете классический белый цвет, то добавьте розовые акценты — например, это может быть пояс или воздушный шарфик. В руках невеста держит букет свежесрезанных роз.

Что касается жениха, то акцентом в его образе может быть цветок в петлице. Подчеркивают и второе название свадьбы. По традиции для этого супруги обмениваются оловянными кольцами.

Первый большой юбилей многие пары отмечают и венчанием — красивой церемонией, которая подтверждает нежные, но крепкие чувства пары.

Не обязательно праздновать десятилетний юбилей повторными свадьбами и новыми клятвами верности — все зависит от пожеланий супругов. Кто-то предпочитает организовать полноценную повторную свадьбу, другие же просто организуют красивый праздник. Место проведения также зависит от предпочтений пары — это может быть и ресторан, и кафе, или просто праздник на открытом воздухе в загородных условиях.

Что касается свадебного торта, то многие сейчас предпочитают заказывать пышный торт в розовом цвете. Подчеркнуть название можно оловянной подставкой в винтажном стиле. В качестве декора могут быть кремовые розы.

yandex_ad_2 Мы узнали, как оформляется свадьба 10 лет, какая это свадьба, теперь остановимся на вопросе подарков — что дарить на десятилетний юбилей?

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Что подарить жене

Свадьба 10 лет — это красивый и романтичный праздник. Какая свадьба обходится без подарков? Рассмотрим, что можно дарить жене на десятилетнюю годовщину?

В первую очередь это, разумеется, букет цветов. В такой важный день это должен быть роскошный букет свежесрезанных роз. Можно придерживаться традиции и подарить десять алых бутонов, а также один белый бутон — он символизирует будущее семейное счастье и надежды на долгую совместную жизнь. Ковер можно усыпать лепестками.

Что можно подарить:

Если ваша жена любит розовые оттенки в одежде и аксессуарах, то вы можете подобрать ей что-то в этом направлении. Если же в ее гардеробе нет ничего в розовом цвете, то обратите внимание на пастельную палитру.

Подарок может быть выполнен с учетом символа праздника. Например, это может быть украшение из сплава олова с красивыми камнями.

Электроника в розовом цвете, например, новый сотовый телефон, планшет или любой другой гаджет. Если ваша супруга занимается фитнесом, то это может быть модный интеллектуальный браслет-часы с широким набором функций в розовом цвете.

Украшения из розового золота, с розовым жемчугом или другими камнями в розовом цвете.

Прекрасным подарком, который понравится любой женщине, станет абонемент в СПА-салон.

Что подарить мужу

Если вы хотите соблюсти традицию, то можете подарить мужу ложку из олова с гравировкой, например, «любимому супругу».

Выбирайте подарок для мужа, исходя из его предпочтений, а также стиля свадьбы:

Поскольку это оловянная свадьба, то это может быть любое изделие из этого металла. Например, коллекционная машинка, сувенир, набор шахмат. Это могут быть также винтажные оловянные изделия.

Если ваш муж предпочитает деловой стиль, то вы можете подобрать ему стильные запонки из сплава олова или красивый аграф на галстук.

Любой мужчина будет рад набору оловянных солдатиков.

Если ваш муж любит пиво, то подарите ему кружку из олова с именной гравировкой.

Стильный и оригинальный подарок — дорогая зажигалка. Это может быть массивное винтажное изделие, или выполненное в виде патрона, пули, пистолета, телефона.

Розовый цвет — не самый популярный в мужском гардеробе, поэтому можно подарить супругу рубашку благородного винного или гранатового оттенка.

Для любителей экстремального отдыха хорошим подарком станет сертификат на какое-то приключение, например, стрельба, охота.

Подарки для двоих

Безусловно, для такой важной годовщины в жизни семьи нет лучшего подарка, чем подарок для двоих. Лучший пример — свадебное путешествие, отдых в романтичном месте. Но не обязательно это должны быть дорогостоящие путевки в другую страну. Так, прекрасным времяпровождением станет отдых загородом.

На розовую свадьбу можно устроить красивую фотосессию, оформленную, конечно, в розовом цвете. Также в фотозоне должны присутствовать аксессуары, которые будут указывать на десятилетний юбилей.

Главным украшение должна стать роза. Например, это может быть традиционный букет из 10 красных и 1 белой розы. В оформлении акцент делается не только на то, что эта свадьба розовая, но еще и оловянная: фотозону можно украсить различными винтажными изделиями из олова.

Свадьба 10 лет — таким образом, это праздник крепких чувств и неугасающей романтики. Мы рассмотрели, какая это свадьба и что можно дарить на десятилетний юбилей.