Модный конструктор: 3 крутых универсальных образа для самой капризной погоды

Погода летом может быть абсолютно непредсказуема. Если утром на градуснике всего +15, то днем внезапно может нагрянуть жара… или совсем наоборот. Ты можешь проснуться ясным утром, а в обед попасть под ужасный ливень. Не прогадать с одеждой в такие моменты бывает очень сложно, поэтому мы собрали для тебя три ярких и крутых комплекта, которые легко подстроить под разные погодные аномалии.

Рубашка вместо куртки

Не рискуешь выходить из дома без верхней одежды? Запомни этот лайфхак! Можно заменить ветровку на джинсовую рубашку, набросить ее, например, поверх тоненького платья, а если станет жарко, завязать на поясе или перекинуть через сумку. Обычно рубашки отшиваются из более податливой джинсы, они не такие плотные, как куртки, поэтому легко фиксируются рукавами, да и модели можно найти весьма интересные.

Шорты вместо брюк

Для того чтобы распределить тепло или, наоборот, холод, используй одежду контрастной длины. Замени брюки на шорты, но с наступлением похолодания накинь удлиненный тренч. Закрытые туфли с вырезами и от дождя спасут, и ногам в них не будет жарко.

Короткие куртки

Короткие ветровки и олимпийки весьма стильный и актуальный предмет летнего гардероба. Во-первых, они все-таки не особо функциональны, т. е. совсем не греют, и спастись от холода в такой курточке вряд ли получится, зато она может защитить от дождя и ветра. Носи ее с джинсами-мом или шортами на высокой талии. А чтобы не бояться промочить ноги, выбирай кроссовки или босоножки на массивной подошве.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK