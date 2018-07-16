Кожаные брюки и балетки: Мелания Трамп прибыла в Хельсинки 

Европейский тур Дональда и Мелании продолжается. После визита в Великобританию, где прошла встреча с королевой Елизаветой II, и Ирландии, где президента встретили протестными акциями, пара прибыла в Хельсинки. Здесь у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Несмотря на то, что Мелания привыкла летать на каблуках — с трапа самолета она всегда спускается в любимых лодочках, на этот раз она изменила традиции и появилась в балетках в тон кожаным брюкам от Ralph Lauren. Дополнили образ белая рубашка и пальто от английского бренда Isoude.