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Кожаные брюки и балетки: Мелания Трамп прибыла в Хельсинки
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Кожаные брюки и балетки: Мелания Трамп прибыла в Хельсинки 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Европейский тур Дональда и Мелании продолжается. После визита в Великобританию, где прошла встреча с королевой Елизаветой II, и Ирландии, где президента встретили протестными акциями, пара прибыла в Хельсинки. Здесь у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Несмотря на то, что Мелания привыкла летать на каблуках — с трапа самолета она всегда спускается в любимых лодочках, на этот раз она изменила традиции и появилась в балетках в тон кожаным брюкам от Ralph Lauren. Дополнили образ белая рубашка и пальто от английского бренда Isoude.
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