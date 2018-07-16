Школьница из Приморья стала лучшим юным дизайнером России

Конкурс юных дизайнеров по направлению fashion всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» накануне прошёл в Москве.

Наш край представила 14-летняя школьница, которая заняла призовое место.

Елизавета Рослик стала победительницей конкурса по направлению «fashion». Осенью она отправится на 2 недели в Москву, для прохождения стажировки с известным российским кутюрье.

«В качестве подарка за 1 место Елизавета пройдёт практику в Москве с известными российскими дизайнерами», — рассказала Юлия Далакян , наставник конкурса.

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