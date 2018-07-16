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Школьница из Приморья стала лучшим юным дизайнером России
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Школьница из Приморья стала лучшим юным дизайнером России 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Конкурс юных дизайнеров по направлению fashion всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» накануне прошёл в Москве.
Наш край представила 14-летняя школьница, которая заняла призовое место.
Елизавета Рослик стала победительницей конкурса по направлению «fashion». Осенью она отправится на 2 недели в Москву, для прохождения стажировки с известным российским кутюрье.
«В качестве подарка за 1 место Елизавета пройдёт практику в Москве с известными российскими дизайнерами», — рассказала Юлия Далакян, наставник конкурса.
Отметим,
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