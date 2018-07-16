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Снова в форме: Кейт Миддлтон в облегающем платье Dolce & Gabbana на Уимблдоне
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Снова в форме: Кейт Миддлтон в облегающем платье Dolce & Gabbana на Уимблдоне 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира, в котором приняла участие близкая подруга Меган — Серена Уильямс. Герцогини впервые появились на публике без сопровождения своих принцев. Вчера королевский состав на трибуне изменился: на финал мужского Уимблдона Кейт Миддлтон пришла в компании принца Уильяма. Не заметить ее было сложно: на ней было ярко-желтое облегающее платье Dolce & Gabbana, доказывающее, что герцогиня быстро пришли а в форму после рождения третьего ребенка.
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