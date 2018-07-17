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Тренч без рукавов вместо платья: Меган Маркл в Лондоне
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Тренч без рукавов вместо платья: Меган Маркл в Лондоне 

Harper’s Bazaar 17 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Герцог и герцогиня Сассекские стали почетными гостями выставки в лондонском Queen Elizabeth Hall в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы. Меган Маркл появилась перед фотографами в платье пудрового оттенка от канадского бренда Nonie, которое по сути является тренчем без рукавов. Как всегда, лодочки в тон и клатч дополнили образ герцогини. На официальном сайте марки платье пока доступно во всех размерах, так что поклонники Меган должны поторопиться — скоро это платье окажется sold out. Выложить за него придется 1 тысячу долларов. Напомним, что Меган не жалеет средств на дизайнерские наряды. По некоторым оценкам, в этом году она потратит более 1 миллиона долларов на гардероб, что превышает расходы Кейт Миддлтон почти в 8 раз.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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