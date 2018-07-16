У Ким Кардашьян «сдулась» грудь в микро-топе

На фестивале «Бьютикон» звезда реалити-шоу выглядела очень непривычно.

На выходных в Лос-Анджелесе состоялось ежегодное бьюти-событие: фестиваль красоты «Бьютикон». Традиционно на нем собрались бьюти-блогеры, визажисты, видео-мейкеры и прочие знаменитости, которые задают тон в индустрии красоты. И некоторые из них очень удивили публику.

Например, Ким Кардашьян , которая появилась на фестивале в микротопе. И этот наряд спровоцировал вопрос: где же шикарный бюст звезды? Несмотря на то, что узкая полоска ткани почти не прикрывала грудь Ким, в профиль ее знаменитая грудь казалась гораздо меньше, чем обычно.

Ким Кардашьян

Между прочим, поклонники еще месяц назад заметили, что звезда смотрится очень похудевшей. Возможно, ее упорные тренировки в спортзале все-таки дали свои плоды?

А вот кому не мешало бы тоже заглянуть в фитнес-клуб, так это Джессике Симпсон . Даже свободная черная блуза не смогла замаскировать ее полноту, а обтягивающие кожаные штаны, кажется, визуально сделали ноги звезды гораздо толще и короче, чем на самом деле.

Неудачный наряд для «Бьютикона» выбрала и Дрю Бэрримор . Скрывать тот факт, что за последнее время актриса сильно сдала, уже не представляется возможным. Если в прошлом году на красных ковровых дорожках Дрю появлялась в утягивающих платьях, применяла игру с объемами, чтобы казаться стройнее, то сейчас, судя по всему, совсем отчаялась. В свободном платье с цветочным принтом и босоножках-«копытцах» она никак не тянула на икону стиля, и ее не спасал даже яркий макияж.

Удивили своими образами и другие звезды. Например, Амина Ли вышла к фотографам в одной лишь белой футболке, Вивиан Бенитес — в пиджаке на голое тело, а Кристин Хэнчер — в ультракоротком «платье-травке». Больше нарядов знаменитостей с фестиваля «Бьютикон-2018» сомтрите в нашей фотогалерее.

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Айеша Малик

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Джанель Перцина

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Канди Джонсон

Каруч Чан Кристен Хэнчер

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