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5 идей, как носить прозрачные топы
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5 идей, как носить прозрачные топы 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Движение за феминизм, свободу слова и самовыражения развязало дизайнерам руки: теперь они шьют шикарные платья из полупрозрачной ткани, а мы всеми силами пытаемся понять, как же этот тренд на «голую» одежду приспособить к обычной жизни. Вы же понимаете, что если мы решим одеться, как Кендалл Дженнер, то далеко по улице не пройдем. И нас вовсе не будут считать крутыми феминистками, если только сумасшедшими. Поэтому SNCMedia подготовил несколько подходящих для жизни простого смертного вариантов нарядов для всех поклонников этого тренда.
Блузка
Летом свои офисные рубашки и блузки заменяйте полупрозрачными моделями. За кружевом и рюшами может скрывать бра в тон вашему топу. А если найти еще и модель с рисунком, то дискомфорта точно не будет. Носите его с классическими брюками, можно в клетку, а также юбкой-карандаш.
Два топа
Если в «голой» одежде вам все же ходить некомфортно, то поверх обтягивающего полупрозрачного топа можно надеть кроп-топ, который придаст образу завершенности. Прозрачные топы также можно надевать под платья в бельевом стиле вместо однотонных маек.
Шорты
Этакий концертно-фестивальный лук получится из ансамбля прозрачной рубашки или боди и коротких джинсовых шорт. Такой лук демонстрирует модель Сара Сампайо. Девушка сочетает наряд с полусапогами в стиле вестерн, а также дополняет образ ремнем. Так что, вы теперь знаете, что надеть на Alfa Future People в этом году.
Джинсы
Стильный аутфит можно собрать и с простыми джинсами. Даниэль Бернштейн выбрала очень женственный и еле заметный топ из белой полупрозрачной ткани с мелкими звездочками. Под него блогер надела белый бра, а сочетает это все она с голубыми джинсами и белыми мокасинами. Мы от ее образа в восторге. А вы?
В образе
А если вы хотите продлить жизнь своего топу еще и на осень, то смело надевайте его под кожаные куртки, джинсовки и бемоберы. Получится такой контраст различных стилей — очень модно и стильно.
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