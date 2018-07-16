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Дакота Джонсон покорила поклонников невероятно женственным образом
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Дакота Джонсон покорила поклонников невероятно женственным образом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Звезда эротической трилогии «50 оттенков серого» Дакота Джонсон покорила сердца своих поклонников, когда попала в объективы папарацци, выходя из ресторана в потрясающем и очень женственном образе. Девушка сумела выглядеть по-молодежному стильно и в то же время довольно скромно, напомнив многим интернет-пользователям о давно минувшей моде 60-х годов прошлого столетия.
Очаровательная наследница двух именитых американских актеров 28-летняя Дакота Джонсон относится к той редкой категории женщин, которые блистают не только на ковровых дорожках, но и в повседневной жизни. Актриса на днях попала в объективы фотокамер репортеров возле одного из ресторанов в Малибу.
Девушка появилась на публике в модных сегодня кюлотах с высокой талией из плотного синего денима и черном топе с оголенными плечами. Особое внимание поклонников привлекли оригинальные крупные банты, придающие в сущности простому верху особое очарование и некий намек на ретро-шик. Свой стильный образ Дакота дополнила открытыми черными босоножками на высоком каблуке и традиционным атрибутом всех заокеанских звезд — темными солнцезащитными очками. Простота образа и его удивительная гармоничность произвели на интернет-пользователей неизгладимое впечатление, побудившее их оставить немало лестных комплиментов под снимками дочери Мелани Гриффит, попавшими в социальные сети.
«Вот это стиль! Даже придраться не к чему!» «Красотка! Отлично выглядит» «Все нравится в ее образе. Не придерешься! Даже волосы и те гармонично смотрятся» «Мне нравится ее кофта. Да и брюки крутые! Повторить бы такой лук» К слову, стоит отметить, что даже среди почитателей Дакоты Джонсон порой встречаются те, кто находит в актрисе какой-либо изъян. Например, недавно хейтеры рассмотрели у девушки небольшие усики, показавшиеся им довольно забавными.
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