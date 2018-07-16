Семь актеров, за стилем которых стоит следить

Дэдпул в обычной жизни превращается в Райана Рейнольдса — парня с отличным чувством вкуса. Редко кто так же хорошо, как он, смотрится и в кепке, и в дедушкином классическом кардигане. Показывая, что такое нью-йоркский стиль, на собственном примере, актер сочетает в одном образе множество вещей, создавая многослойные комплекты. С такими образами прекрасно будут сочетаться оксфорды от магазина Corsocomo. Обувь выполнена из черной и коричневой кожи, произведена в Италии дизайнерами ведущих европейских домов моды.

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Один из самых востребованных современных актеров, Майкл Фассбендер отличается по-немецки брутальной внешностью, к которой особенно удачно подходит его небрежный стиль в одежде. Джинсы с кожаной курткой, классическая жилетка с рубашкой — вроде ничего особенного, однако у Фассбендера стоит поучиться не тому, что именно он носит, а тому, как уверенно он это делает — будто на нем не просто брюки, а какой-то редчайший модный артефакт! Райан Гослинг

Райану Гослингу больше всего идет стиль 30-х годов XX века — и он отлично об этом знает. Именно поэтому он может позволить себе надеть на красную дорожку бархатный костюм — и не выглядеть в нем глупо. Отдельного внимания заслуживает его любовь к шляпам, а также к самым простым вещам вроде белой рубашки с коротким рукавом. И хотя это предметы базового гардероба, он всегда выбирает модели с идеальной посадкой и по размеру — это стоит запомнить всем мужчинам.

Экс-возлюбленный Дженнифер Энистон и звезда сериала «Оставленные», Джастин Теру всегда выглядит безупречно. Его внимание к собственной внешности очевидно. Он обожает зауженные джинсы и брюки, а также кожаные куртки, приталенные пиджаки и узкие галстуки. Эта рокерская одежда ему очень к лицу: в свои 46 лет он считается голливудским секс-символом, а теперь еще и завидным женихом. Роберт Паттинсон

После саги о вампирах Роберт Паттинсон смог всем доказать, что он отличный актер, уйдя в артхаусное кино. И правильно сделал: это привлекло к нему внимание не только критиков, но и модных гигантов вроде Dior, которые обычно ищут не просто красивого амбассадора, но и содержательного человека. Тем более что Паттинсон отлично чувствует тренды и в равной степени хорошо подбирает себе костюмы и повседневную одежду. Ну и, конечно, фирменная черта его стиля — рубашка навыпуск. Правильная рубашка способна сделать стильным практически любой образ. Сочетайте модели от Milano Moda с бомберами и пиджаками, чтобы повторить стильный образ Роберта Паттинсона.

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Талантливый человек талантлив во всем — эта фраза точно про Джастина Тимберлейка, который является не только отличным музыкантом и актером, но также прекрасным семьянином и, что важно для нас, человеком с чувством стиля. Тимберлейк может позволить себе выйти на улицу в чем угодно — хоть в костюме, хоть в спортивных брюках. В каждый образ он добавляет какой-то особенный элемент: грубые ботинки к костюму, безразмерный кардиган к джинсам, круглые темные очки к комплекту total black. В общем, у него точно есть чему поучиться.

Том Хиддлстон — пример настоящего британского джентльмена. Он отлично знает это, поэтому не старается экспериментировать со стилем. Однажды убедившись, что приталенные костюмы на нем отлично сидят, он решил не изменять им, разве что варьируя по ситуации цвет и оттенок пиджака и брюк. Надо сказать, безупречный британский стиль в исполнении Хиддлстона совсем не надоедает, так что если в вашем гардеробе тоже исключительно правильные костюмы, не корите себя за отсутствие свитшотов и футболок. Еще о стиле для мужчин:

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