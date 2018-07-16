Неоновый демон: Сара Полсон, парад Мэрилин Монро и ночной Лас-Вегас в кампейне Prada 

Сезон осенних кампейнов продолжается: новинки из представленной в марте на Неделе моды в Милане осенне-зимняя коллекции Prada постепенно появляются в онлайн— и оффлайн-магазинах — пришло время рекламной кампании. В новом сезоне эту функцию выполняет короткометражка под названием Neon Dream с Амандой Мерфи и Сарой Полсон. Флюорисцентного платья из острых пайеток, которое последняя продемонстрировала в прошлом месяце на премьере ленты «8 подруг Оушена», в кадре так и не появилось, но его отсутствие компенсируют другие новинки из неоновой коллекции, а заодно парад Мэрилин Монро, ночные пейзажи Лас-Вегаса и иллюминация знаменитой Сансет-Стрип.