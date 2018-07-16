Показ Sports Illustrated Swimsuit: паралимпийцы, грудное вскармливание и модели plus-size 

Мара Мартин с ребенком
В минувшее воскресенье в Майами прошел показ Sports Illustrated Swimsuit, поразивший гостей разнообразием состава участниц фэшн-шоу. Бодипозитив стал его лейтмотивом, поэтому организаторы постарались представить на подиуме разные типы внешности, телосложения и цвета кожи.
Вместе со звездой одной из обложек журнала 2018 года, 24-летней моделью Даниэль Херрингтон, на подиум вышла участница Паралимпийских игр — американская сноубордистка Бренне Хакаби.
Показ Sports Illustrated Swimsuit-2018
Мара Мартин с ребенком
Впервые в истории журнал устроил открытый кастинг, и его прошла модель Мара Мартин, которая вышла на подиум в золотистом купальнике и с прильнувшим к груди младенцем.
Сотни начинающих моделей приняли участие в отборе и были приглашены группой экспертов, в состав которых вошли Кристи Бринкли, Кейт Аптон, Хантер Макгрейди, Оливия Калпо и другие.