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Пляжная сумочка для девочки своими руками
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Пляжная сумочка для девочки своими руками 

BurdaStyle.ru 15 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
✽ хлопчатобумажные ткани в мелкий цветочек и в полоску
✽ декоративные тесьмы в цвет тканей
✽ деревянные пуговицы диаметром по 1,5 и 2,5 см  ✽ махровая рукавица для купания размером 21 х 16 см  ✽ ручная игла и нитки для шитья
✽ клей для текстиля
✽ утюг
Шаг 1  Каждую ткань порвать на три полоски размером по 4 х 50 см. Полоски отутюжить и удалить лишние нитки.
Шаг 2  На каждой полоске вдоль одной продольной стороны на расстоянии ок. 1 см проложить вручную крупные стежки. Полоски присборить до длины по 33 см, а концы ниток завязать на узелки. Подготовить шесть полосок.
Шаг 3  Полоску ткани, начиная снизу, приклеить с помощью клея для текстиля по всей окружности махровой рукавицы. Выше внахлест приклеить остальные полоски, чередуя ткани.
Шаг 4  Верхнюю полоску дополнить декоративными тесьмами (длиной по 34 см). Для ручки отрезать часть тесьмы нужной длины и пришить к рукавице по бокам. Пришить пуговицы для украшения.
Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018
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