Пляжная сумочка для девочки своими руками

Вам потребуется:

✽ хлопчатобумажные ткани в мелкий цветочек и в полоску

✽ декоративные тесьмы в цвет тканей

✽ деревянные пуговицы диаметром по 1,5 и 2,5 см ✽ махровая рукавица для купания размером 21 х 16 см ✽ ручная игла и нитки для шитья

✽ клей для текстиля

✽ утюг

Шаг 1 Каждую ткань порвать на три полоски размером по 4 х 50 см. Полоски отутюжить и удалить лишние нитки.

Шаг 2 На каждой полоске вдоль одной продольной стороны на расстоянии ок. 1 см проложить вручную крупные стежки. Полоски присборить до длины по 33 см, а концы ниток завязать на узелки. Подготовить шесть полосок.

Шаг 3 Полоску ткани, начиная снизу, приклеить с помощью клея для текстиля по всей окружности махровой рукавицы. Выше внахлест приклеить остальные полоски, чередуя ткани.

Шаг 4 Верхнюю полоску дополнить декоративными тесьмами (длиной по 34 см). Для ручки отрезать часть тесьмы нужной длины и пришить к рукавице по бокам. Пришить пуговицы для украшения.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018